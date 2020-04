Huoli Kela-korvauksista: Laajentaminen välttämätöntä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sari Sarkomaan mukaan myös yksityisen puolen koronatestit pitää saada laajaan käyttöön.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa pitää huolestuttavana, ettei hallitus ole edennyt koronatestien Kela-korvausten laajentamisessa. Kansaneläkelaitos Kela on esittänyt korvausten laajentamista yksityisen sektorin ja työterveyshuollon testauksen piirissä.

Sarkomaan mukaan yksityisen terveydenhuollon testauskapasiteetin lisäys helpottaisi julkisen terveydenhuollon tilannetta, kun testauksen kokonaiskapasiteetti kasvaa ja korvattavuuden edellytykset täyttävästä koronavirustestistä on mahdollista saada korvausta sairausvakuutuksesta.

– Testauksen lisääminen on ensiarvoista terveydenhuollon toimintakyvylle sekä potilaiden ja henkilöstön suojelemiseksi. Terveydenhuoltohenkilöstöä on testattava erityisen matalalla kynnyksellä ja testausten tulokset on saatava nopeasti, jotta tartuntojen leviäminen voidaan estää, Sarkomaa toteaa.

– Testit auttavat pitämään yhteiskunnan toiminnot poikkeusoloissa käynnissä ja tukevat siinä, että maan taloutta päästään mahdollisimman pian nostamaan jaloilleen. Testaus voisi estää yrityksiä menemästä konkurssiin ja työntekijöitä menettämästä työpaikkojaan, Sarkomaa lisää.

Kelassa on valmisteltu koronavirustestin ja uusien koronaviruksen vasta-ainetutkimuksien korvaamista sairausvakuutuksesta. Korvaamisen edellytyksenä on tartuntatautirekisteriin ilmoittaminen sekä tartuntatautiketjujen jäljittäminen, kuten julkinen terveydenhuolto on asiassa ohjeistanut.

Valmistelussa on arvioitu, että sairaanhoitovakuutuksesta tulisi korvata normaalia korkeampi korvaustaso sekä koronavirustutkimuksen että vasta-ainetutkimuksen kustannuksista, jotta tutkimus voidaan vakavassa epidemiatilanteessa tehdä kaikille sitä tarvitseville lääkärin määräyksestä THL:n suosittelemien kriteerien perusteella. Normaalia korkeammalla korvaustasolla varmistetaan, että potilaan taloudellinen asema ei ole esteenä testaamiselle.

Kansanedustajan mukaan hallituksen tulisi pikaisesti varata korvauksiin vaadittavat määrärahat parhaillaan käsiteltävässä lisätalousarvioesityksessä.

– Testien saatavuuden laajentamisella on saavutettavissa selkeitä kustannushyötyjä, kun tartunnat ja sairaalajaksot vähenevät, inhimillisistä hyödyistä puhumattakaan. Monet sairastavat tietämättään ja näin koronavirus leviää salakavalasti, Sarkomaa sanoo.