Huoli Iranin lennokeista – ”Israelille 360 asteen puolustus”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijan mukaan lennokkeja on helppo ampua alas, mutta vaikea havaita.

Israel tarvitsee 360 astetta kattavan ilmapuolustusjärjestelmän estääkseen Irania tekemästä lennokkihyökkäystä samalla tavalla kuin syksyllä Saudi-Arabiaa vastaan, toteaa israelilainen ohjuspuolustusasiantuntija Uzi Rubin The Jerusalem Postille.

Saudi-Arabiaa vastaan tehtiin syyskuussa öljylaitosisku lennokeilla ja ohjuksilla. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia syyttävät Irania. Länsimaisten tiedustelulähteiden mukaan iskun takana on iranilainen kenraali Reza Shahi, joka komentaa vallankumouskaartin erikoisjoukkoja Jemenissä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Jerusalem Institute for Strategy and Security -ajatushautomon tukijana toimivan Uzi Rubinin mukaan tärkeintä on tiedustelutiedon saaminen varhaisessa vaiheessa ja saumattomasti toimivat ennakkovaroitusjärjestelmät.

Rubinin mielestä Israel ei tarvitse uutta teknologiaa tai kalustoa torjuakseen Iranin uhkan. Israelilla on jo tarvittava teknologia Iranin lennokkien havaitsemiseksi, ja niitä voidaan joissain tapauksissa ampua helpommin alas kuin raketteja.

Tästä huolimatta lennokkeja on Rubinin mukaan vaikeampi havaita kuin raketteja.

– Jos raketteja on vaikea ampua alas, niiden kaarimainen lentorata tekee havaitsemisesta suhteellisen helppoa. Iran kuitenkin hyökkäsi saudeja vastaan lennokeilla, jotka kiersivät USA:n ja saudien puolustuksen lentämällä erittäin matalalla.

Rubinin mukaan Israelin pitää investoida valtavasti laajentaakseen olemassa olevaa havaitsemistekniikkaansa kattamaan kaikki sen rajat erilaisilla korkeuksilla, jotta voidaan luoda 360 astetta kattava havaitsemisjärjestelmä.