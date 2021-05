Huoli Intian variantin tartuntaketjuista – ”syytä valppauteen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eri puolilla Suomea on nähty uusia alueellisia epidemioita.

Koronavirusepidemia on pysynyt viime viikkojen aikana Suomessa lähes paikallaan, vaikka paikallisesti on nähty huolestuttavia epidemiapiikkejä.

Intian virusmuunnos on päässyt leviämään erityisesti Keski-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Varsinkin yhden rokoteannoksen saaneet ovat vielä alttiita infektioille.

– On alueita, joilla voi varsin nopeastikin syntyä laajoja tartuntaketjuja, vaikka tilanne näyttää kansallisesti tasaiselta. On syytä valppauteen, ja torjuntatoimia tarvitaan edelleen, THL:n ylilääkäri Otto Helve sanoi tiedotustilaisuudessa.

Noin 20 prosenttia virusnäytteistä analysoidaan eli sekvensoidaan muunnosten varalta. Intian varianttia ja sen jatkolinjoja on vahvistettu tähän mennessä 67 kappaletta.

Suomessa jo puolet kohdeväestöstä on saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja vajaat yhdeksän prosenttia toisen annoksen.

THL:n mukaan osastohoidossa on tällä hetkellä 83 ja tehohoidossa 18 potilasta. Testausmäärät ovat pysyneet hyvällä tasolla, ja positiivisten näytteiden osuus on laskenut huhtikuun jälkeen kahdesta prosentista hieman yli prosenttiin.

– Uusien tapausten laskua ei ole nähty samassa suhteessa kuin aiemmin. On viitteitä siitä, että tilanne on tasaantumassa, vaikka osalla alueista tilanne on selvästi hankaloitunut toukokuun aikana, Helve sanoi.

Euroopassa koronatilanne on helpottunut huomattavasti maaliskuun jälkeen. Laskua on ollut muun muassa Virossa, Tsekissä, Italiassa, Saksassa ja Espanjassa. Ruotsissa tartuntamäärät ovat edelleen korkealla tasolla.