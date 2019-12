Muuttuiko hallituksella mikään muu kuin viestintä?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti ennustaa menoleikkauksia tai veronkiristyksiä.

Työllisyysasteen trendi pysyi marraskuussa paikallaan 72,6 prosentissa, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista.

Luku on sama kuin kuukautta aiemmin. Myös työttömyysasteen trendi pysyi ennallaan 6,7 prosentissa.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäen mukaan työllisyyden vaisu kehitys lisää paineita Sanna Marinin (sd.) hallitusta kohtaan. Hän katsoo, että sen tavoittelemista työllisyystoimista ei vielä juurikaan ole tietoa.

– Työllisyysaste on lomatunnelmissa. Ei nähty positiivista kehitystä, mutta eipä menty alaspäinkään. Luvut olivat odotettuja kuin Suomen syksyinen pimeys, Mauri Kotamäki sanoo keskuskauppakamarin tiedotteessa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sitoutunut Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmaan. Se merkitsee, että julkinen talous on luvattu tasapainottaa, työllisyyttä lisätä 60 000 hengellä ja työllisyysastetta kasvattaa 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä.

– Rinteen hallitus vaihtui Marinin hallitukseksi. Mutta muuttuuko lopulta mikään muu kuin hallituksen ulkoinen viestintä? Hallitus toteuttanee hallitusohjelmaa – olipa pääministerinä sitten Rinne tai Marin.

– Mielenkiintoista on, että hallituksen linjaama työllisyystavoite on kuin kaksiteräinen miekka. Se on tavoitteena hyvä. Mutta käytännön toimet tulevat aiheuttamaan hallituksen sisälläkin eripuraa.

Mauri Kotamäki muistuttaa, että hallitus on myös sitoutunut vastuulliseen budjettipolitiikkaan, jonka seurauksena se joutuu arvioimaan uudelleen julkisen talouden kokonaisuutta, mikäli työllisyystavoitteeseen ei päästä.

– Se voi tarkoittaa menoleikkauksia tai pahimmassa tapauksessa veronkiristyksiä, Kotamäki toteaa.