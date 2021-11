Huoli epidemiasta: Yhä useamman rokotesuoja hiipuu

Monet maat ovat painottaneet kolmannen rokotuskierroksen merkitystä pandemian lopettamisessa.

Monissa Euroopan maissa on pyritty vauhdittamaan kolmatta rokotuskierrosta eli uusien tehosteannosten antamista koronan talviepidemian taltuttamiseksi.

Huolena on, että erityisesti alkukeväästä annettujen rokousten suojavaikutus on hiipumassa. Infektiosuojan on havaittu heikkenevän mahdollisesti jo kolmen kuukauden jälkeen, mutta suojavaikutus vakavaa taudinkuvaa ja kuolemanriskiä vastaan pysyy tehokkaana pidempään.

Tehosteannoksia on suositeltu erityisesti ikääntyille ja riskiryhmille, joiden immuunijärjestelmän toiminta on muita heikompi. Suomessa THL suosittaa kolmatta annosta kaikille 60 vuotta täyttäneille ja tietyille erityisryhmille. Edellytyksenä on, että toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

THL:n julkaisemia koronatietoja visualisoiva Ilkka Rauvola huomauttaa, että epidemia on muodostumassa nopeaa vauhtia vanhentuvien rokotusten epidemiaksi. Uudellamaalla potilasmäärien kasvu ei ole viime päivinä tullut aiempaan tapaan pääasiassa rokottamattomista henkilöistä.

Niin sanotun efektiivisen rokotuskattavuuden on sanottu olleen huipussaan lokakuun puolivälin tienoilla. Laskelma pohjautuu siihen, että yhä suurempi osa yli 60-vuotiaiden rokotuksista on annettu yli puoli vuotta sitten.

Kolmannen rokoteannoksen on arvioitu antavan lähes täyden suojan koronatartuntaa vastaan.

