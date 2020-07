Huolestuttava video: Virus selviää 16 tuntia ilmassa

Harvardin yliopiston epidemiologi Eric Feigl-Ding varoittaa koronaviruksen leviämisestä aerosolien kautta.

Hän viittaa Yhdysvaltain tautikeskuksen tutkimukseen, jonka mukaan koronavirus pysyy vakaana ja tartuntakykyisenä jopa 16 tunnin ajan. Sisätiloissa ilman vaihtuminen vie yleensä 20 minuutista neljään tuntiin. Infektioriskiä voi vähentää avaamalla ikkunoita tai lisäämällä koneellisen ilmanvaihdon tehoa.

– Mutta jopa 16 tunnin säilyminen on huolestuttavaa, Eric Feigl-Ding kirjoittaa Twitterissä.

Tietojen perusteella SARS-CoV-2-virus leviää aerosolien kautta tehokkaammin kuin SARS-1- ja MERS-koronavirukset.

– Tämä selittää, miksi ilman kautta tapahtuvilla tartunnoilla voi olla suuri merkitys. Pitäkää kasvomaskeja, etäisyyttä ja tuulettakaa rakennuksia, biologi Ali Nouri sanoo.

📍UPDATE on airborne—newest aerosol study (CDC journal) indicates that coronavirus is persistent and stable up to 16 hours in the air! Typical air exchange every 20 min to 4 hrs, depending on ventilation. But up to 16 hours is worrisome (HT @kprather88 ) pic.twitter.com/YJOQvEzu84

REPORT: Virus is stable in air: once airborne, SARS-CoV-2 retains ability to infect for at least 16 hrs

It's hardier in aerosols than SARS-1 or MERS

This helps explain why airborne route could be major culprit

Wear masks, distance, ventilate buildingshttps://t.co/8zvADRf0Fx

— Dr. Ali Nouri (@AliNouriPhD) July 14, 2020