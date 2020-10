Humalaiset venäläiset sotilaat ajavat videolla tankin muurin läpi

Joukon päihtyneitä venäläisiä varusmiehiä kerrotaan napanneen BMP-3-panssariajoneuvon epäonniselle huviajelulle. Verkossa kiertävällä videolla varusmiehet täräyttävät ajoneuvonsa Volgogradin Gumrakin lentokentän muurista läpi.

Asiasta on kertonut muun muassa itsenäinen venäläinen Baza-media. Sen mukaan panssariajoneuvon tunkeutuminen alueelle ei vaikuttanut lentotoimintaan, mutta vahingoitti lentokentän valvontajärjestelmiä.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu myöhemmin kuvia, joissa kerrotaan näkyvän ajoneuvon ruhjeilla oleva kuljettaja sekä muuriin tullut reikä (alla).

Photos of the driver and the wall after the incident. 2/https://t.co/ewaiTuBCCE pic.twitter.com/xr30a9VNSk

— Rob Lee (@RALee85) October 22, 2020