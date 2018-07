”Hullu päivä tänään” – tästä arkkivihollisestaan Vladimir Putin puhui

Venäjän presidentti mainitsi Helsingin lehdistötilaisuudessa ikävällä tavalla Bill Browderin.

USA:n ja Venäjän presidenttien Helsingin huipputapaamisen lehdistötilaisuudessa Vladimir Putinin ehkä erikoisin puheenvuoro oli hänen mainintansa Bill Browderista.

Puhe oli 12 syytteestä, jotka USA:ssa on nostettu Venäjän tiedustelu-upseereja vastaan. Putin sanoi tutustuvansa asiaan ja totesi maiden välillä olevan vuodesta 1999 tehokkaasti toimiva sopimus rikollisisten luovutuksista.

Venäjän presidentin mielestä erikoissyyttäjä Robert Mueller voisi käyttää tätä ja pyytää Venäjää kuulustelemaan epäillyt. Putin totesi, että Venäjä voisi jopa sallia Muellerin edustajat mukaan kuulusteluihin.

Vladimir Putin jatkoi todeten, että tässä kohtaa tulisi olla vastavuoroisuutta USA:sta. USA:n pitäisi hänen mukaansa kuulustella henkilöitä, joita Venäjä epäilee rikoksista alueellaan.

– Esimerkiksi voimme ottaa esiin herra (Bill) Browderin tässä nimenomaisessa tapauksessa. Herra Browderin liikekumppanit ovat ansainneet yli 1,5 miljardia dollaria Venäjällä. He eivät koskaan maksaneet yhtään veroja. Ei Venäjällä eikä Yhdysvalloissa. Kuitenkin, raha pakenee maasta. Ne siirrettiin USA:han. He lähettivät valtavan summan rahaa, 400 miljoonaa dollaria lahjoituksena Hillary Clintonin kampanjalle, Vladimir Putin sanoi.

– No, se on heidän henkilökohtainen asiansa. Se saattaa olla ollut laillista, itse lahjoitus. Mutta tapa jolla raha ansaittiin oli laiton. Meillä on vakava syy uskoa että jotkut tiedusteluvirkailijat ohjasivat heidän siirtojaan. Joten meillä on intressi kuulustella heitä Se voisi olla ensimmäinen askel. Voimme myös laajentaa sitä, Putin jatkoi.

Bill Browder on Venäjällä aikanaan toiminut sijoittaja, joka vetää kansainvälistä Magnitski-kampanjaa. Browderin lakimies Sergei Magnitski kuoli moskovalaisessa vankilassa. Browder on saanut useita länsimaita säätämään Venäjän nykyhallinnon vastaisia pakotelakeja ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Häntä on sanottu Putinin ykkösviholliseksi, jonka kimppuun Venäjä on pitkään halunnut päästä.

Bill Browder twiittasi kommenttejaan Vladimir Putinin tämänkertaisesta huomiosta.

– Hullu päivä tänään Putinin halutessa vaihtaa 12 venäläistä GRU-agenttia jotka hakkeroivat USA:n vaaleja minuun, hänen tapaamisessaan Trumpin kanssa Helsingissä, Bill Browder kirjoitti.

Browder oheisti tämän linkin Time-lehteen tekemäänsä kirjoitukseen Putinin kommenteista Helsingissä. Browder selittää kirjoituksessaan, miten hän on saanut Putinin niin ravistelluksi ja mitä Putin todella pelkää.

Toiseksi Browder retwiittasi New York Timesin jutun Putinin faktantarkistuksesta. NYT:n mukaan väite 400 miljoonan dollarin lahjoituksesta Hillary Clintonin kampanjalle on täysin vailla todisteita eikä sitä oikein pysty tarkistamaankaan.

Crazy day today as Putin wants to swap 12 Russian GRU agents who hacked the US election for me in his meeting with Trump in Helsinki. Here’s my take for @TIME on why I’ve gotten Putin so rattled and what he’s really afraid of https://t.co/FoJkJKtLhl — Bill Browder (@Billbrowder) July 17, 2018

We tried to fact-check PUTIN's claim that @BillBrowder's associates donated $400M in un-taxed Russian $ to @HillaryClinton's campaign, but it was so completely without evidence that there were no pants to light on fire, so I hereby deem it "WITHOUT PANTS." https://t.co/js3XprGK1T — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) July 16, 2018