Hullu epäilys elää − tässä neljä todistetta kuukäynneistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Astrofyysikon mukaan kuukäynneistä on vastaansanomattomat todisteet niitä haluaville.

Kuun pinnalla on kävellyt kaikkiaan 12 henkilöä. Ensimmäinen heistä oli Neil Armstrong heinäkuussa 1969.

Epäilykset kuulentojen aitoudesta ovat yleistyneet salaliittoteoreetikkoja suosivan sosiaalisen median, valeuutisten ja jopa nykyisen Venäjän disinformaation myötä. Youtube pursuaa videoita siitä, miten kuussa ei oltaisikaan käyty.

Astrofyysikko ja kirjailija Ethan Siegel kirjoittaa tinahattuteorioihin uskoville Forbesissa, että kuukäynneistä on kuitenkin selkeät todisteet. Kirjoituksessaan hän luettelee neljä.

1. Jalanjäljet kuun pinnalla

Maan kamaraan jäävät jalanjäljet ovat väliaikaisia; ne katoavat ajan myötä muun muassa sääolosuhteiden seurauksena. Kuussa noita jalanjälkiä häivyttäviä tekijöitä, kuten tuulta ja sadetta, ei ole. Niinpä ihmisen vierailun seurauksena kuuhun jäävät jäljet ovat näkyvillä vielä vuosikymmenten jälkeenkin.

NASAn Lunar Reconnaissance Orbiter -kuuluotain on kartoittanut kuuta suurimmalla mahdollisella tarkkuudella. Luotaimen datan perusteella tehtyjen kuulentojen jäljet näkyvät yhä kuun pinnalla.

Luotaimen kamera on kuvannut Apollo 12:n, 14:n ja 17:n laskeutumisalueet ennennäkemättömällä tarkkuudella. Kuvissa näkyvät paitsi jäljet laskeutumisesta myös astronauttien jalanjälkien muodostamat polut.

2. Yli 8000 kuvadokumenttia

NASA on julkaissut kaiken kuvamateriaalin Apollo-lennoista. Siegelin mukaan niistä parhaimpia otettiin Apollo 8:n, 10:n ja 11:n lennoilla.

3. Kuussa oleva tutkimuskalusto

Siegelin mukaan Apollo-tehtävien aikana kuuhun viety laaja tutkimuskalusto on ”melko vahva todiste” siitä, että kuussa on todella käyty. Esimerkkinä hän mainitsee muun muassa Apollo 11, 12, 14, 15 ja 16 aikana asennetut seismometrit. Osa kuulentojen yhteydessä viedystä tutkimusvälineistöstä on yhä käytössä.

4. Kuusta tuodut näytteet

Kuulennoilta saaduista näytteistä on Siegelin mukaan opittu laajasti kuun geologiasta ja historiasta.