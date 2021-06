Huippututkijat: Joe Bidenin Venäjä-linja on väärä

Joe Bidenin ei kannata amerikkalaistutkijoiden mukaan edes tavoitella sopua Venäjän presidentin kanssa.

Presidentti Joe Biden on ilmoittanut Yhdysvaltojen tavoittelevan vakaata ja ennustettavaa suhdetta Vladimir Putinin johtamaan Venäjään. Ensi viikolla järjestettävän suurvaltajohtajien huipputapaamisen Genevessä on määrä olla askel kohti tätä tavoitetta.

Amerikkalaistutkijat Alina Polyakova ja James Lamond suhtautuvat Bidenin Venäjä-linjaan skeptisesti. Vladimir Putinin hallinto haluaa heidän mukaansa olla epävakauttava voima ja epäluotettava neuvottelukumppani, eikä sillä ole aikomusta luopua pahantahtoisista toimistaan.

– Huipputapaamisen järjestäminen on jo itsessään PR-voitto Putinille kotimaassa. Venäjän media on antanut ymmärtää Bidenin epätoivoisesti anelleen tapaamista Putinilta, joka puolestaan on kopeasti puntaroinut, soisiko Yhdysvaltain presidentille moisen kunnian, Polyakova ja Lamond sanovat Center for Europen Policy Analysis -ajatushautomon (CEPA) julkaisemassa artikkelissa.

Jotta Biden voisi kääntää tulevan tapaamisen voitokseen, hänen tulisi heidän mukaansa toimia mahdollisimman koordinoidusti G7-, Nato- ja EU-kumppanien kanssa.

Polyakova on CEPAn toimitusjohtaja. Lamond toimii ohjelmajohtajana samassa organisaatiossa.

Epämukavaa keskustelua

Bidenin on Polyakovan ja Lamondin mukaan kyettävä toteamaan Putinille, että USA ja sen kumppanimaat ovat päättäneet nostaa taistelun korruptiota, rahanpesua ja kleptokratiaa vastaan yhteiseksi prioriteetikseen.

– Kitkemällä koordinoidusti laitonta rahoitusta ja strategista korruptiota läntiset taloudet sekä horjuttavat Venäjän pahantahtoista vaikutusta ulkomailla että vahvistavat läntisten demokratioiden vastustuskykyä, he sanovat.

– Toiseksi, presidentti Biden on ilmoittanut ihmisoikeuksien ja demokraattisten arvojen ohjaavan hallintonsa ulkopolitiikkaa. Täyttääkseen tämän lupauksen hänen on haastettava Putin itsenäisten äänten brutaalista tukahduttamisesta Venäjällä, he toteavat.

Bidenin on heidän mukaansa myös tehtävä selväksi, että Putin on henkilökohtaisesti vastuussa Venäjältä käsin toteutetuista kyberhyökkäyksistä siitä riippumatta, tapahtuvatko ne Kremlin suoranaisesta toimeksiannosta vai eivät.

– Yhdysvallat ei ole sietänyt terroristien turvasatamia eri puolilla maailmaa, emmekä me voi myöskään sallia hakkerien turvasatamia, jotka mahdollistavat rikollisjärjestöjen iskut kriittistä infrastruktuuria vastaan, he painottavat.

Geneven tapaaminen onkin Polyakovan ja Lamondin mukaan lännen näkökulmasta menestyksekäs ainoastaan siinä tapauksessa, että Biden onnistuu ajamaan Putinin ahtaalle.

– Vain tekemällä Moskovalle tiettäväksi, että on ehdottomia rajoja, joiden loukkaamisella on seurauksensa, edes jonkinlainen vakaus voi olla saavutettavissa. Tämä epäilemättä johtaa epämukavaan keskusteluun eikä sellaiseen yhteisymmärryksen esittelyyn, jota tärkeiltä huipputapaamisilta on totuttu odottamaan. Lopulta se kuitenkin vie meidät sinne, mihin meidän on päästävä.