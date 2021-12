Huippututkijan omikron-varoitus: Tartuntoja tulee kohta paljon

Geenitutkija ja New Yorkin arvostetun Columbian yliopiston apulaisprofessori Tuuli Lappalainen pitää tietoja koronaviruksen omikronmuunnoksen ominaisuuksista huolestuttavina.

Variantti näyttää ensitietojen perusteella leviävän tehokkaasti myös rokotettujen parissa. Toisaalta sen on arvioitu saattavan aiheuttaa aiempia muunnoksia lievempää tautia. Tästä ei kuitenkaan ole varmuutta ja sairaalahoidon tarve on kasvanut voimakkaasti omikronepidemian keskuksena pidetyssä Etelä-Afrikan Gautengin maakunnassa.

– Omikron leviää nopeasti myös kattavasti rokotetuissa länsimaisissa. Se ei väistä rokotesuojaa täysin mutta enemmän kuin mikään aiempi variantti. Tartuntoja tulee kohta PALJON, mistä aiheutuu isoja ongelmia vaikka vakavan sairauden riski saattaa EHKÄ (!!!) olla pienempi, Tuuli Lappalainen summaa Twitterissä.

Hän viittaa Nightingale Health Oy:n tieteellisen johtajan Jeffrey Bassettin ketjuun omikronin leviämisestä. Basset on johtanut maailman suurinta koronaviruksen geneettistä kartoitusta brittiläisessä Wellcome Sanger -instituutissa.

Bassett kertaa omikronin mutaatioiden viittaavan siihen, että variantti kykenee todennäköisesti välttämään tehokkaasti rokotteiden antamaa suojaa. Hän huomauttaa, että tänään on saatu tietoja ainakin kolmesta uudesta tutkimuksesta, joiden perusteella niin rokotteen kuin aiemman koronataudinkin antama immuniteetti suojaa heikommin omikronilta kuin muilta aiemmin tunnetuilta koronamuunnoksilta.

– Tapausten jyrkkä nousu Etelä-Afrikassa on epidemiologisen todistusaineiston valossa yksiselitteistä ja meillä on nyt pitäviä arvioita siitä, miten nopeasti se leviää muissa maissa, joissa rokotusaste on korkeampi.

Jeffrey Bassett kiinnittää huomiota esimerkiksi paikalliseen tapausten kasvuun Britanniassa ja Tanskassa. Täällä viruksen geneettinen seuranta on myös tehokasta. Hän pitää nousevia käyriä ennakkovaroituksina.

– On myös useita kansainvälisiä anekdootteja superleviämisistä, joissa yksittäisestä tapahtumasta on tullut kymmeniä rokotteen läpäisytartuntoja, Bassett muistuttaa.

– Omikronaalto on koettu ensin esiin nostamissani paikoissa, mutta tämä on johtunut siitä, että he ovat olleet valmiita tunnistamaan sen, hän jatkaa.

Tutkija antaakin synkän varoituksen.

– Erittäin suuri aalto on tulossa kaikkialla – todennäköisesti tässä kuussa.

Basset muistuttaa, että vielä ei tiedetä, kuinka suuri osa näistä tapauksista tulee olemaan vakavia.

– Pieni osuus suuresta luvusta voi johtaa ongelmiin. Ihmisten pitäisi ottaa tehosterokotteita.

UK has good variant surveillance, and so it's no surprise that it now has the highest confirmed number of Omicron cases in Europe. Official counts from Scotland and England are going up fast, and some researchers are peeking a day or two ahead using SGTF: https://t.co/xHy0EzCBbN

— Jeffrey Barrett (@jcbarret) December 8, 2021