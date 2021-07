Huippututkija yllättää: Tämä on sittenkin suurin koronamokamme

Biolääketieteen tutkija apulaisprofessori Tuuli Lappalainen twiittaa pandemian ajan listan eri mokauksista olevan pitkä ja monipuolinen.

– Mutta numero yksi minun listallani kuitenkin on epäonnistuminen rokotetuotannon skaalaamisessa, moninkertaistamisessa. Täydellinen epäonnistuminen kustannus/hyöty-riski/palkkio -laskelmissa, Tuuli Lappalainen toteaa.

– Kuvittele, jos olisimme saaneet edes kohtuullisen viisinkertaisen tuotannon aikaan loppuvuoden 2020 jälkeen.

Lappalaisen mukaan rokotteiden nopea tulo on supervaikuttavaa ja hän on itse huhtikuusta asti täysin rokotettuna hyvin kiitollinen.

– Mutta tämä ei ole parasta mihin kykenimme. Kansainvälinen tilanne on kauhistuttava.Intian tragedia on hänen mukaansa vasta alkua, ”kun delta leviää maailmanlaajuiseksi”.

Toisen maailmansodan ponnisteluissa Lappalaisen mukaan kokonaisia yhteiskuntia valjastettiin sotatuotantoon.

– Olen biolääketieteen ammattilainen, enkä ole kuullut akateemisia tiedemiehiä kysytyn nopeisiin rokotetuotannon koulutusohjelmiin muutamiksi vuosiksi.

The list of pandemic blunders across the world is long and diverse, but #1 on my list is the failure to scale up vaccine production. Total failure of cost/benefit-risk/reward calculations. Imagine if we had had just a modest 5x production since late 2020.

