Huippututkija tilittää: Nyt mennään ihan mutulla, ja se on THL:n syy

Geenitutkija ja Columbian yliopiston apulaisprofessori Tuuli Lappalainen kertoo Twitterissä pettyneensä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Hanna Nohynekin lausuntoihin, joissa puolustetaan yhteiskunnan suhteellisen nopeaa avaamista.

Huippututkijan mukaan ongelma on, että lausunnoissa nojataan paljon syksyn 2020 rokotestrategiaan, jolloin ei tiedetty rokotteista eikä pitkittyneestä koronasta eli niin sanotusta long covidista.

– Nohynek ym. puhuvat huolellisten arvioiden merkityksestä. Olisipa meillä viranomainen, joka näitä toimittaisi keskustelun tueksi – myös sairaaloiden (!) ja long covidin taakasta eri tartuntojen määrillä. Nyt mennään ihan mutulla, ja se on THL:n vika, Lappalainen sanoo.

– Kymmenessä kuukaudessa vanhentunut strategia on heikko perustelu. EU:n 4/2021 strategia kansallisille viranomaisille on paljon parempi.

Lappalainen kertoo, ettei voi käsittää, miten pitkittynyt korona sivuutetaan lausunnoissa toistuvasti. Hän tunnustaa, ettei long covidista vielä tiedetä paljoa, mutta huippututkijan mukaan se ei ole syy jättää asiaa huomioimatta.

– En halua liioitella, ja ei nyt revitä pelihousuja totaalisesti – myös Nohynek puhuu varovaisuudesta lähikuukausina. Ylen juttu parempi, ja usein näkökulma on toki toimittajan. Mutta toistuvasti haastatteluissa on painotus ollut mielestäni aivan väärä, Lappalainen sanoo.

Tällä hetkellä Suomen isoin ongelma on hänen mukaansa nuorten vajaasti rokotettujen hurjat tartuntaluvut ja heikohko rokotusinto.

– Ja mitä tekee viranomainen motivoidakseen nuoria varovaisuuteen ja rokotuksiin? Korostaa toistuvasti, kuinka meidän on opittava sietämään koronaa keskuudessamme, Lappalainen toteaa.

– Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että korkea rokotuskattavuus mahdollisimman nopeasti on kaikista tärkein asia. Eikö THL:n porukka voisi keskittyä tsemppaamaan ihmisiä tähän? Rokotetun väestön eloa tämän viruksen kanssa ehtii kyllä puida myöhemminkin.

Keskustelu yhteiskunnan avaamisen aikataulusta on käynnissä, ja sen keskipisteessä on @THLorg ylilääkäri @HNohynek. Hän on esittänyt mielestäni heikosti perusteltuja näkemyksiä yhteiskunnan suht nopean avaamisen puolesta. Ruodin tätä ketjussa 👇 1/10

— Tuuli Lappalainen (@tuuliel) July 16, 2021