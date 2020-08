Huippututkija ryöpyttää hallitusta: Polvillaanko on aneltava?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuuli Lappalainen muistuttaa, että kevään koronavirheistä luvattiin ottaa opiksi.

– Lentoaseman tilanne on järkyttävää tunarointia kaikilta osapuolilta, Yhdysvaltain Columbian yliopiston apulaisprofessori, geenitutkija Tuuli Lappalainen lataa.

Hän ruotii Twitter-ketjussaan lentoaseman puutteelisia koronatoimia.

– Suunnitelmia ei ole, ratkaisuja ei synny, aikaa kuluu, epidemia kasvaa. Pää hajoaa tätä lukiessa, Lappalainen jatkaa.

Hän viittaa tästä löytyvään Helsingin Sanomien juttuun. Sen mukaan Helsinki-Vantaan koronavalvonnassa ja -ohjeistuksessa on pahoja puutteita. Samanlaista tietoa on tullut matkaajiltakin. Verkkouutiset kertoi esimerkiksi tiistaina Valko-Venäjältä saapuneesta matkaajasta, jonka mukaan kentällä ei tehty käytännössä minkäänlaista viruksentorjuntaa tai matkustajien seurantaa.

SDP:n kansanedustaja ja entinen HUSin johtaja Aki Linden on todennut tapauksen perusteella, että lentoasemalla ”yksiselitteisesti laiminlyödään tartuntatautilain noudattamista ja sen valvontaa”.

Tuuli Lappalaisen mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus lupasi kansalaisille ottaa kevään virheistä opiksi.

– On anteeksiantamatonta saamattomuutta, että elokuussa on lait ja käytännöt levällään. Mutta kun on tilanne päällä, niin keskitytään HS-jutun kuvaamien akuuttien ongelmien ratkaisuun, hän sanoo.

Lappalainen tarjoaa ”muutaman ilmaisen neuvon”.

– Epidemia ei odota, se kasvaa eksponentiaalisesti ja jokainen päivä on kallis. Kun tulee uusia ohjeita (vihdoin) tulee, sovitaanko THL, että niiden täytäntöönpanossa ja jakelussa ei jatkossa odoteta 10 päivää, kuten elokuun karanteeniohjeiden kanssa?

Pakkotestauksen ja -karanteenin määräämiseen ei Tuuli Lappalaisen mukaan myöskään tarvita ”henkilökohtaista syvähaastattelua”.

– Monissa maissa on nettilomakkeet, johon on rangaistuksen uhalla raportoitava matkareitit, oireet ym. ennen maahantuloa. Nämä käyttöön heti, hän evästää.

Tutkijan mukaan testauskapasiteetti olisi myös saatava ylös ja käyttöön niin Vantaalla kuin muuallakin.

– Ei epidemiaa voi päästä maassa valloilleen siksi, että maan suurimmasta lentokentästä vastaava AVI ei usko testaamiseen. Turusta mallia. Riski voidaan arvioida toistaiseksi paremman puutteessa lähtömaan perusteella.

Omaehtoinen karanteeni ei Lappalaisen mukaan myöskään toimi.

– Määräykset siis heti käyttöön. “Taloutemme ei sitä kestäisi”, mutta lockdowninko kestää? Nyt on kaivettava kuvetta kunnes saadaan eduskunta lomilta muuttamaan tulijoiden karanteenikorvauksiin velvoittavaa lakia. Esitys eduskunnalle lienee valmis?, hän tivaa.

Tuuli Lappalainen muistuttaa, että matkustamiseen liittyviin rajoituksiin, lomakkeisiin, testaukseen ja karanteeneihin on maailmalla kehitetty kymmeniä eri malleja.

– Mutta Suomessa kaikki on vaikeaa tai mahdotonta. Nyt on löydettävä tekemisen meininki. (Jos lakeja pitää muuttaa, niin siksi meillä on eduskunta.), hän sanoo.

– Polvillaanko kansalaisten on aneltava viranomaisia ja poliitikkoja hoitamaan rajat kuntoon, jotta Suomessa voidaan tavata läheisiä ja käydä töissä, koulussa ja harrastuksissa? Tarpeellinen liikenne on mahdollista, mutta testaus ja karanteenit on saatava toimimaan. NYT TOIMEKSI!

