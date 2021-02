Huippututkija: Kouluissa huomattavaa koronan leviämistä

– Tästä on liikkeellä paljon väärää tietoa. Vahvin todistusaineisto: kouluissa tapahtuu huomattavaa leviämistä, aerosolitutkimuksen huippuasiantuntija, Yhdysvaltain University of Colorado at Boulderin professori Jose-Luiz Jimenez toteaa Twitterissä.

Jimenezin johtama tutkijaryhmä on selvittänyt muun muassa koronaviruksen ilmaleviämistä. Tiedeyhteisö on arvostellut etenkin monien länsimaiden päättäjiä leviämismuodon hitaasta tunnustamisesta ja liiallisesta keskittymisestä pintoihin. Viruksen leviäminen ilmassa tekee kaikista kehnosti ilmastoiduista sisätiloista riskialttiita.

– Koulut pitäisi avata vain matalan yhteisötartunnan tilanteessa ja rajoitustoimin, professori sanoo.

Hän listaa toimia, kuten esimerkiksi laadukkaat ja hyvin istuvat maskit, tungosten välttämisen ja hyvän ilmanvaidon.

Professori Jose-Luiz Jimenez huomauttaa arvostetun Nature-tiedelehden helmikuun alussa julkaisemasta pääkirjoituksesta. Siinä sanottiin suoraan koronaviruksen leviävän ilmassa ja todettiin, että pintoihin on keskitytty liikaa. Jimenezin mukaan vasta Naturen kirjoitus näyttää saaneen maailman terveysjärjestö WHO:n reivaamaan omia ohjeitaan ilmaleviämisen suhteen. Verkkouutiset on kertonut asiasta hiljattain esimerkiksi tässä jutussa.

Keuhkolääkäri ja Helsingin yliopiston professori Marjukka Myllärniemi on samilla linjoilla professori Jimenezin kanssa.

– Kannattaa perehtyä aerosolitutkijan ohjeisiin kouluturvallisuudesta epidemian aikana. Suosittelen lämpimästi lastenlääkärikuntaa(kin) perehtymään tähän. Kuitunen viittasi TV-uutisissa vanhentuneeseen THL:n tutkimukseen, Myllärniemi tviittaa.

1/ Schools & COVID-19

A lot of misinformation on this. Best evidence: there is considerable transmission in schools.

So schools should be opened only w/ low community transmission, and w/ mitigation measures: high-quality & well-fitted masks, less density, ventilation, CO2…

— Jose-Luis Jimenez (@jljcolorado) February 4, 2021