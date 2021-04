Huippututkija ihmettelee: Totuus epidemiasta on toinen kuin tämä uskomus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuuli Lappalaisen mukaan nollan tartunnan tuntumassa pysyttely olisi helpompaa kuin nykymeno.

New Yorkin Columbian yliopiston apulaisprofessori ja biolääketieteen tutkija Tuuli Lappalainen twiittaa vinoutuneesta koronauskomuksesta.

– Onkohan monellakin se käsitys, että kun 200-800 tartunnan tasolla tasapainottelu vaatii tällaisia uhrauksia, niin nollan tuntumassa pysyttely olisi monin verroin työläämpää? Asiahan on päinvastoin: epidemian hallinta on sitä vaivattomampaa mitä vähemmän tartuntoja on, Tuuli Lappalainen toteaa.

Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että harvalukuisten tartuntaketjujen tehojäljitykseen voitaisiin satsata paljon enemmän.

– Näin torjutaan muitakin vakavia tartuntatauteja. Seuraavat kuukaudet päästään helpommalla – viime kesän tyyliin – jos tartunnat painetaan nyt reippaasti alas.

Lappalaisen mukaan rokotteet yksin eivät kevättä ja alkukesää pelasta. Annosten saamisesta rokotukseen ja immuunivasteeseen menee useita viikkoja.

Keskuskauppakamarin Juho Romakkaniemi povaa hänelle, että ”kahdeksan viikon päästä olemme nollassa”.

– Se on ihan mahdollista, jos ainakin osasta rajoituksia pidetään kiinni, jäljitys pelaa hyvin, ja rajavalvonta on kunnossa. Itsestäänselvyys se ei missään nimessä ole. Ja nollastakin päästään takaisin ylös, jos rajat vuotavat ja vaarallisia variantteja syntyy, Lappalainen vastaa.

