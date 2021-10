Huippututkija huolestui: Epidemia ei ole ohi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuuli Lappalaisen mukaan Suomi alisuoriutuu rokotteissa.

Geenitutkija ja Columbian yliopiston apulaisprofessori Tuuli Lappalainen pitää Suomen rokotekattavuutta Eurooppalaisella mittapuulla huolestuttavan matalana.

Suomessa rokottamattomia yli 12-vuotiaita on yhä lähes 800 000 ihmistä. Samaan aikaan sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut, ja suurin osa heistä on rokottamattomia.

– Trendi on pakko kääntää, ja mitä aiemmin sen helpompi / parempi. Epidemia ei ole ohi, eikä tätä tosiasiaa ei voi tahtoa toiseksi, Lappalainen toteaa.

Kahden viime viikon aikana Suomessa on raportoitu yhteensä 7 154 tartuntaa, mikä on 1 337 tartuntaa enemmän kuin edeltävän kahden viikon aikana.

Lappalaisen mukaan epidemian kehitys ei tule yllätyksenä, jos tarkastellaan esimerkiksi THL:n ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) laskelmia.

Huippututkijan mukaan kehitys olisi käännettävä niin pian kuin mahdollista.

– Onko yhteiskunta siis suljettava? Ei – ellemme jahkaile liian pitkään. Jotta yhteiskunta voidaan pitää auki, suojatoimet pitää ottaa (uudelleen) käyttöön: Maskit, ilmahygienia, (pika)testaus-eristys-jäljitys, jne. Mustavalkoinen auki/kiinni on aivan väärä ajattelumalli!, Lappalainen katsoo.

– Suomi alisuoriutuu rokotteissa suhteessa verrokkimaihin, eli meillä on paljon potentiaalia rokottaa enemmän. Kaikki keinot käyttöön koko maassa kuin olisi jo; hyviä toimia ja ehdotuksia on. Tähän ei voi satsata liikaa! Nyt pitäisi myös alkaa valmistautua 3. annoksiin, hän sanoo.

– Nyt sisua ja homma haltuun, ettei Euroopan parhaisiin kuuluva suoriutuminen mene kalkkiviivoilla pipariksi.