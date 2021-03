Huippututkija esittää uutta koronakeinoa Suomen ongelma-alueille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pikatestejä on käytetty epidemian hillitsemiseksi eri puolilla maailmaa.

Columbian yliopiston apulaisprofessori, geenitutkija Tuuli Lappalainen kehottaa Suomea harkitsemaan oireettomien henkilöiden massatestausta.

Vastaavia epidemiatoimia on tehty muun muassa Yhdysvalloissa, Itävallassa, Espanjassa ja Skotlannissa.

– Samanlaista on New Yorkissa tehty eri yhteyksissä. Voisiko tämän mallin kopioida pikaisesti Suomen ongelma-alueille? Lapissakin pikatestejä on käytetty menestyksekkäästi, Tuuli Lappalainen kirjoittaa Twitterissä.

Hän viittaa e2 Tutkimuksen tutkimusjohtaja Mari K. Niemen kokemuksiin Skotlannin Glasgow’ssa.

– Kutsukirje tuli tänään, menin saman tien. Vei 30 minuuttia kaikkineen: itse sai syöttää appiin tietonsa, ja testikin tehtiin ohjatusti itse (nielusta ja nenästä). Testitulos tuli tekstiviestinä ennen kuin ehdin kotiin asti, Niemi sanoo.

Samanlaista on New Yorkissa tehty eri yhteyksissä. Voisiko tämän mallin kopioida pikaisesti Suomen ongelma-alueille? Lapissakin pikatestejä on käytetty menestyksekkäästi. https://t.co/rXLhbEDtre — Tuuli Lappalainen (@tuuliel) March 1, 2021