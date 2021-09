Huippusuositussa tv-sarjassa outo lyhyt kohtaus – shakkinero vie oikeuteen

Suomessakin paljon puhuttu, naispuolisesta shakin ihmepelaajasta kertova Musta kuningatar -sarja (The Queen’s Gambit) tuli julki lokakuussa 2020 ja on ollut suuri menestys Netflixillä.

Nyt sarjaa odottaa käräjöinti. Kyse on muutamasta sekunnista seitsenosaisen Gambitin viimeisessä jaksossa.

Nopeassa kohdassa päähenkilö on käymässä 1968 sarjan huipentavaa shakkiottelua. Radiojuontaja toteaa, miten epätavallinen ilmiö naiskilpailija on shakissa.

Tämän jälkeen juontaja sanoo ohimennen ”on Nona Gaprindashvili, mutta hän on naisten maailmanmestari eikä ole koskaan kilpaillut miehiä vastaan”. Kamera näyttää samalla katsomossa naista, jonka oletetaan olevan Gaprindashvili.

Washington Postin mukaan Nona Gaprindahsvili, 80, nosti viikolla kunnianloukkaussyytteen. Hän vaatii viittä miljoonaa euroa.

Vuonna 1968 Nona Gaprindashvili oli ainoa naispelaaja kansainvälisessä shakkiturnauksessa. Hän pelasi todellisuudessa yhdeksää miestä vastaan ja voitti heistä seitsemän.

Syytteen mukaan Netflixin väite on selvästi väärä, karkeasti seksistinen ja vähättelevä. Sarjan väitetään tietoisesti valehdelleen Gaprindashvilin saavutuksista. Syytteen mukaan Netflix tiesi tai sen olisi tullut tietää naisen historiasta.

Georgialainen Nona Gaprindashvili aloitti shakin pelaamisen 13-vuotiaana ja voitti naisten maailmanmestaruuden 20-vuotiaana. Vuonna 1965 hän pelasi Englannissa samanaikaisesti 28 miestä vastaan.

Tv-sarjassa uraauurtava naispuolinen päähenkilö shakkinero onkin tavallaan luotu Nona Gaprindashvilin pohjalta – mutta juuri tämä esikuva sarjassa ”dissataan”.

Netflixin mukaan heillä on suuri kunnioitus Nona Gaprindashvilin saavutuksia ja ura kohtaan, mutta he eivät katso syytteellä olevan arvoa. Yhtiö on kieltäytynyt oikaisusta ja anteeksipyynnöstä.

Nona Gaprindashvili, the first female grandmaster, sued Netflix after a line in "The Queen's Gambit" said she had “never faced men.” She had. A 1968 @nytimes headline read “Miss Gaprindashvili Beats 7 Men in a Strong Tourney.” @ByMattStevens reports:

https://t.co/KiqTgit0BF

— Michael Cooper (@coopnytimes) September 16, 2021