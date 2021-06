Huippusijoittaja KL:lle: Katastrofin ainekset käsillä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Edessä saattaa olla vuoden 2008 finanssikriisiä pahempi poksahdus.

Sijoitusyhtiö Muddy Watersin johtaja Carson Block ilmaisee Kauppalehden haastattelussa huolensa keskuspankkien löysän rahapolitiikan pumppaamasta kuplasta, joka kasvaa yhä vaan. Yhdistettyinä velkaan, alhaisiin korkoihin ja passiivisiin sijoitusrahastoihin on edessä katastrofi.

Passiivisiin rahastoihin virtaava raha saa ne ostamaan katsomatta, mitä ostavat ja mihin hintaan. Mitä enemmän ostavat, sitä enemmän niiden indeksissä olevan yhtiön markkina-arvo kasvaa.

– Se on luonut jonkinlaisen illuusion arvopapereiden hintoihin. Se on sama mitä olemme tehneet talouksillemme. Olemme turbokiihdyttäneet niitä, mutta samalla tehneet niistä entistä hauraampia, Block sanoo.

Block pitää ongelmana velkaantumisasteiden ja rahoituspalveluiden osuuden rajua kasvua kansantuotteesta.

-Ongelma on se, että taloutemme ovat kokonaan massiivisen ylivivutettuja. Tämä sykli on alkanut jo 80-luvulla, kun länsimaiden taloudet siirtyivät yhä enemmän finanssikapitalismiin.

Blockin mukaan poliittinen kyky ja tahto ongelman purkamiseksi puuttuvat. Kriiseissä otetaan aina vain lisää velkaa.

-Vuonna 2018 [Yhdysvaltain] keskuspankki Fed oli nostamassa korkoja ja markkinat putosivat. Fed painostettiin muuttamaan suuntaa. Meidän olisi jo kauan sitten pitänyt käyttää suhteellisen vauras kausi hyväksemme ja kiristää rahapoliittista elvytystä.

Blockin arvelee, että edessä on pahempi romahdus kuin vuoden 2008 finanssikriisissä.

– Olemme jumissa syklissä, jonka laskua ei ole vielä maksettu. Hammastahna on työnnetty takaisin tuubiin kerta toisensa jälkeen, mutta sillä on ollut vaikutuksensa yhteiskuntiin, erityisesti sen epätasa-arvoon. Minua huolettaa, että tässä on yritetty sammuttaa tulta suurin piirtein öljyllä.