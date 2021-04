Huippusarjan hahmo ei ole BBC-johtajan mukaan tarpeeksi musta

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n diversiteettijohtaja kertoo pitävänsä suositun Luther-sarjan päähenkilöä ongelmallisena.

Times-lehden mukaan vuonna 2010 ensiesityksensä saanut sarja oli ensimmäisiä brittisarjoja, joiden pääosassa oli afrikkalaistaustainen näyttelijä.

Rikosylikomisario John Lutheria esittävä Idris Elba on palkittu muun muassa Golden Globella ja saanut tunnustusta Yhdysvaltain NAACP-kansalaisoikeusjärjestöltä.

BBC:n luovasta diversiteetistä vastaava Miranda Wayland myönsi media-alan MIPTV-tapahtumassa, että vahva ja tummaihoinen päähenkilö vaikutti aluksi hyvältä.

– Mutta kun pääsimme toiseen tuotantokauteen, niin epäilykset heräsivät. Hänellä ei ole mustia ystäviä, hän ei syö karibialaista ruokaa, tämä ei vain tunnu aidolta, Wayland sanoo.

Hänen mukaansa myös näyttelijöiden ympäristöön ja kulttuuriin olisi kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Sarjan luonut Neil Cross huomautti keskustelupaneelissa, että Idris Elba kiinnostui roolista juuri sen takia, ettei etnisyydellä ollut juurikaan merkitystä hahmon kannalta.

– Olisi ollut äärimmäisen ylimielistä, jos olisin yrittänyt kirjoittaa sarjaan erityisesti mustaihoisen hahmon. Olisimme päätyneet kiusalliseen tilanteeseen, jossa valkoihoinen ja keskiluokkainen käsikirjoittaja yrittää kehitellä mustaihoista hahmoa, Cross sanoi.

BBC:n tiedottaja on rauhoitellut diversiteettijohtajan lausunnoista syntynyttä kohua ja todennut, että kanava on ylpeä television vahvimpiin poliisihahmoihin lukeutuvasta John Lutherista.

