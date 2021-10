Huippuprofessori: Jos vain tunnustaisimme tämän, pandemia loppuisi

Koronaviruksen ilmaleviämistä kattavasti tutkinut amerikkalainen aerosoliasiantuntija Kimberly Prather yrittää herätellä ihmisiä tiedostamaan taudin ilmaleviämisen.

– Selitin juuri jollekulle, että jos ihmiset vain tunnustaisivat, että COVID leviää ilmassa, lopettaisimme tämän pandemian, Yhdysvaltain San Diegon yliopiston professori ja Yhdysvaltain tiedeakatemian jäsen Prather sanoo Twitterissä.

Hän hämmästelee, kuinka ilmaleviämistä ei vieläkään ymmärretä tarpeeksi.

– Se, että voit yhä tuijottaa jotakuta silmiin, sanoa, että virus leviää pääasiallisesti ilmassa ja saada vastaukseksi tyhjän ja tietämättömän katseen, on yksinkertaisesti uskomatonta, Kimberly Prather jatkaa.

Prather kollegoineen julkaisi hiljattain Sciencessä laajaa mediahuomiota saaneen artikkelin, jossa suomittiin päättäjiä ja terveysjohtajia siitä, ettei ilmaleviämistä ole tunnustettu.

– Vastustus ajatukselle sairauksien ilmateitse leviämiseen ei ole uutta. Se on toistunut useasti viimeisen vuosisadan aikana ja on haitannut suuresti ymmärrystä siitä miten sairaudet leviävät, raportissa sanotaan.

– Suurten lääketieteellisen organisaatioiden hidas ja umpimähkäinen hyväksyntä sille faktalle, että koronavirus leviää ilmateitse, vaikutti pandemian epäoptimaaliseen hallintaan, tutkijat jatkavat.

Huhtikuussa Prather oli yhtenä tekijänä The Lancetissa julkaistussa kommenttiartikkelissa, jossa listattiin kymmenen tieteellistä perustelua koronaviruksen ilmaleviämiselle.

Tutkijat nostivat artikkelissa esiin muun muassa koronan niin sanotut superleviämistapaukset, joiden on uskottu olevan jopa pandemian pääasiallinen moottori. Myös esimerkiksi oireeton leviäminen sekä tartunnat sairaaloissa tiukoista pisaratartuntoja vastaan suunnatuista turvatoimista huolimatta tukevat tutkijoiden mukaan sitä, että virus on ilmassa.

Just explained to someone that if people would just acknowledge #COVIDIsAirborne, we would end this pandemic. It is so frustrating to watch some "experts" smear this simple message which has allowed the pandemic to continue. Documented but it will not bring back those we lost.

— Kimberly Prather, Ph.D. (@kprather88) October 27, 2021