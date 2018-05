Mikä ihme saattoi Donald Trumpia New Yorkin yllä?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump matkusti viime viikolla New Yorkiin Marine One -helikopterissaan. Valkoisen talon kuvaajan ottamassa kuvassa näkyy myös Trumpin suojana lentäneitä merivoimien V-22 Osprey -lentokoneita.

– Tämä oli yksi elämäni surrealistisimmista hetkistä! Olin mukana Ospreyn ohjaamossa Manhattanin yllä ottamassa kuvia muodostelmasta, johon kuului myös presidentin Marine One -helikopteri, Andrea Hanks toteaa.

Käännettävillä potkureilla varustetut Ospreyt voivat toimia perinteisten helikopterien ja potkurikoneiden lailla. Yhdysvaltain armeija on käyttänyt koneita muun muassa Irakissa ja Afganistanissa.

The Aviationist -julkaisun mukaan Ospreyt lentävät säännöllisesti Valkoisen talon henkilökunnan tukena presidentin matkoilla. Ne kuljettavat mukanaan salaisen palvelun agentteja ja voivat tarvittaessa poimia mukaansa presidentin, jos Marine One -helikopteri ei ole syystä tai toisesta toimintakuntoinen.

Great to be in New York for the day. Heading back to the @WhiteHouse now, lots of work to be done! pic.twitter.com/w3LUiQ8SWh

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2018