Huippuekonomisti: Venäjän talous junnaa paikoillaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Käännettä parempaan ei Sergei Gurievin mukaan kannata Kremlin lupauksista huolimatta haikailla.

Venäjän talouden kehitys jatkui vuonna 2019 vaatimattomana, sanoo Sergei Guriev, yksi kansainvälisesti arvostetuimmista venäläisekonomisteista.

– Venäjän talouden kannalta merkittävintä oli se, että mitään ei tapahtunut – ei läpimurtoa, ei talouskasvun kiihtymistä. Ne, jotka ennustivat talouden pysähtyneisyyden jatkuvan, olivat oikeassa, Pariisin Sciences Po -yliopiston taloustieteen professorina nykyisin toimiva entinen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääekonomisti sanoo Radio Svobodan haastattelussa.

Pääministeri Dmitri Medvedev ilmoitti joulukuun lopulla, että Venäjän bruttokansantuotteen 1,5 prosentin kasvuvauhti vastaa maailmantalouden yleistä noin 3 prosentin kasvua. Guriev pitää pääministerin lausuntoa outona.

– Minulla on se käsitys, että 3 on kaikesta huolimatta kaksi kertaa 1,5, vaikka mitä tekisit, hän huomauttaa.

Guriev muistuttaa presidentti Vladimir Putinin vielä vuonna 2018 luvanneen, että Venäjän talous kasvaisi muuta maailmaa nopeammin. Nyt tilanne on kuitenkin päinvastainen.

– Kaikkein tärkein seikka on kuitenkin se, että kotitalouksien reaaliansioiden kehitys on edelleen pysähdyksissä, ja ne ovat nyt 10 prosenttia matalammalla tasolla kuin vuonna 2014. Tämä on todellakin hyvin surullinen tulos, hän sanoo.

– On vaikea kuvitella demokraattista valtiota, jossa se ei johtaisi vaalitappioon, hallituksen eroon tai muihin poliittisiin seuraamuksiin.

Mikään tuskin muuttuu

Se, että Venäjän talous kasvaa hitaammin kuin maailmantalous, on Gurievin mukaan vakava huolenaihe sinänsä.

– Se merkitsee sitä, että Venäjän osuus globaalista taloudesta on laskusuunnassa. Se pienenee ja pienenee. Tämä on merkityksellistä, sillä se tarkoittaa Venäjän olevan yhä vähemmän houkutteleva markkina ulkomaisille investoinneille. Se on hyvin surullinen asia, hän sanoo.

Myönteisenä hän pitää sitä, että inflaatio on jatkanut laskuaan.

– Itse asiassa yksikään Venäjän talouden kannalta merkittävä pankki ei kaatunut vuonna 2019. Siinä mielessä tilanne ei ole niin huono. Rahapolitiikan näkökulmasta Venäjän talous on ollut menestystarina, hän toteaa.

Uusia taloudellisia läpimurtoja on Gurievin mukaan kuitenkin turha vuoden 2020 aikana haikailla.

– Albert Einstein taisi sanoa, että on hullua tehdä sama asia uudelleen ja odottaa erilaista lopputulosta. Yksi ja sama tiimi on ollut Venäjällä vallassa hyvin pitkän aikaa, luvannut ja tehnyt samoja asioita. On vaikea nähdä, mistä talouskasvu yhtäkkiä putkahtaisi. Samoja viestejä toistellaan yhä uudelleen, mutta myös tulokset ovat entiset. Siinä ei lievästi sanoen ole mitään hyvää.

Korruption annetaan rehottaa

Korruption kitkemisestä puhutaan Venäjällä yhä enemmän, mutta tulokset ovat Gurievin mukaan jääneet laihoiksi.

– Kun tarkastellaan kansainvälisiä korruptiovertailuja, Venäjä on erittäin paljon korruptoituneempi kuin muut vastaavan tulotason maat, kuten Itä-Euroopan köyhät valtiot tai Latinalaisen Amerikan maat. Venäjä tosiaan on yksi maailman korruptoituneimmista valtioista, Guriev sanoo.

– Venäjän viranomaisilla on lisäksi ongelmia läpinäkyvyyden kanssa. He rajoittavat tietoisesti tiedotusvälineiden vapautta internetissä ja verkon ulkopuolella. Median vapautta koskevat vertailut sekä perinteisten että online-välineiden osalta osoittavat Venäjän olevan yksi vähiten vapaista maista myös tässä suhteessa.