Huippuekonomisti TE:ssä: Suomi uhkaa pudota banaanivaltioksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Heikosti kasvava Suomi rahoittaa hyvinvointinsa velalla, moittii Johnny Åkerholm.

Kansantaloustieteilijä Johnny Åkerholm varoittaa Suomen heikon talouskasvun seurauksista. Hänen mukaansa on mahdollista, että Suomesta tulee niin sanottu banaanivaltio.

– Ei tuo johtopäätös kovin kaukana ole. Kasvua pitäisi nyt saada aloille, jotka perustuvat ennen muuta osaamiseen, Åkerholm sanoo Talouselämässä.

Banaanivaltio tarkoittaa maata, joka vie etupäässä raaka-aineita ja on riippuvainen harvoista vientituotteista. Åkerholm puolestaan on työskennellyt muun muassa Suomen Pankissa, valtiovarainministeriössä ja Pohjoismaisessa investointipankissa. Nyt hän on eläkkeellä.

Åkerholm huomauttaa, että Suomen kokonaisviennistä tavaroiden osuus on 70 prosenttia. Hänen mielestään viennin rakenne muuttuu epäedulliseen suuntaan.

– Raaka-aineiden vienti on noussut jopa 88 prosenttia. Vastikään kuuntelin uutisista, että sahatavaran vienti olisi elpynyt hienosti. Iloitsemme siis siitä, että viemme ulos samaa tavaraa kuin 150 vuotta sitten.

Åkerholm havaitsi äskettäin, että Suomi on pudonnut maailman kasvuvertailussa sijalle 134. Yhteensä vertailussa on 141 maata ja se koskee vuosia 2008–2019. Kasvuero Ruotsiin on 20 prosenttia.

– Suomen hyvinvointi on rahoitettu ajamalla julkista alijäämää ja kotitalouksien alijäämiä, hän toteaa.

LUE MYÖS:

Sixten Korkman: Olemme velkaloukussa