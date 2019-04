Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eläkkeelle jäänyt huippudiplomaatti Gérard Araud arvioi maailmanpolitiikkaa jäähyväishaastattelussaan.

Ranskan Yhdysvaltain-suurlähettiläänä vuodesta 2014 toiminut, laajan someseurannan kerännyt Gérard Araud analysoi yhdysvaltalaista ja kansainvälistä politiikkaa The Atlantic-lehden haastattelussa. Araud jäi eläkkeelle Ranskan ulkoasiainhallinnosta aikaisemmin huhtikuussa.

Suorapuheisuudestaan tunnetun diplomaatin mukaan niin ranskalaiset kuin amerikkalaiset syyllistyvät virhearvioon kuvitellessaan Yhdysvaltojen ”palaavan normaaliin” Donald Trumpin presidenttiyden jälkeen.

– Yhdysvaltain rooli maailmanpoliisina on ohi. Tämä alkoi Obaman aikana, ja Trump todellakin pyrki tähän. Näitte sen Ukrainassa. Näette sen joka päivä Syyriassa. Ihmiset täällä (Yhdysvalloissa) pyörtyvät Naton tullessa puheeksi, mutta kun hän (Trump) sanoi ”Miksi puolustaisimme Montenegroa?”, se oli aito kysymys, Araud toteaa The Atlanticille.

Araud kertoo uransa alkaneen 1980-luvulla, lännen ja ”uusliberalismin” kulta-aikana, Ronald Reaganin ollessa Yhdysvaltain presidenttinä. Araudin mukaan lännen ja markkinoiden voittoon ehdittiin seuraavien vuosikymmenten aikana jo totuttautua.

– Ja yhtäkkiä Trumpin valinta ja populistinen aalto koko länsimaailmassa merkitsee minulle, ja saatan olla väärässä, tämän aikakauden loppua.

Araud arvioi The Atlanticin haastattelussa myös Trumpin hallinnon sisäpiiriläisiä. Presidentin vävy ja Lähi-idän rauhansuunnitelmaa valmisteleva Jared Kushner on Araudin mielestä ”erittäin älykäs, muttei tarpeeksi sisukas”, kun taas haukkana tunnettu kansallinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton on ”aito ammattilainen”, mutta ”vihaa kansainvälisiä järjestöjä”.