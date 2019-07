Huippuasunnot Suomeen: Täällä hissi tilataan kotoa etukäteen

Lokakuussa valmistuvassa asuintornitalossa eletään uudella tavalla.

SRV:n rakennuttamista Helsingin Kalasataman asuintornitaloista ensimmäisen eli Majakan on määrä valmistua lokakuussa 2019. Talossa tulee olemaan Suomessa ennennäkemättömiä palveluita ja erikoisuuksia.

134-metrisessä Majakassa on 35 kerrosta. Niinpä kodeissa on muun muassa pieni palvelu, jossa hissin voi tilata omaan kerrokseensa jo kotoa painamalla. SRV:n mukaan ”älykäs hissijärjestelmä ja muut talon digitaaliset järjestelmät helpottavat arkea”.

Talossa on 282 asuntoa. Majakan 33. kerroksessa on klubitila, jossa on talon levyinen ulkoterassi sekä näköalasauna ja vierastila.

Parvekkeiden sijaan jokaisessa asunnossa on ”viherhuone”, siirtolasiseinillä eroteltava lämmin tila.

Majakan sisääntulo on kuin hotellissa. Aulassa on infonäytöt ja palveluhenkilö, joka auttaa ja opastaa ja ottaa lähetyksiä vastaan. Tarjolla on lähetti-, pyykki- ja muita kotipalveluita. Aulakokeilu on ilmaista ja kokeilua kahden vuoden ajan.