Huijausskandaali – tämä nolo valokuva lopetti shakkimestarin uran

Maailman shakkiliitto käräytti Ranskassa pidetyssä turnauksessa lajin suurmestari Igors Rausiksen matkapuhelimen käytöstä.

Shakkiliitto on ankarasti kieltänyt ja estänyt kännyköiden mukana pitämisenkin kilpailuissa. Kieltoa valvotaan äärimmäisen tosissaan, jotta pelaaja ei pääsisi käyttämään appien antamaa apua.

Igors Rausis myönsi kirjallisessa lausunnossaan, että löydetty puhelin oli hänen. Kuva, joka kysymyksiä herättäneellä tavalla on otettu salaa toiletissa, tapahtuneesta lähti kiertämään somessa.

Igors Rausis, 58, on edustanut eliittishakissa Latviaa, Bangladeshia ja Tsekin tasavaltaa. Hän oli jo aiemmin herättänyt epäilyksiä nopealla nousullaan maailman kärkeen lähes täydellisillä pelisuorituksilla. Hänen iässään vastaavaa parannusta ei ole ennen nähty.

Rausis oli maailman vanhin pelaaja shakin Top 100:ssa. Maailman shakkiliiton mukaan häntä oli seurattu monta kuukautta tarkasti tilastojen hälytettyä. Tapauksesta tuli poliisiasia Ranskassa.

