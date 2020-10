Huhut murskattiin: USA ei aio hyökätä Kiinaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvallat on kiistänyt huhut, joiden mukaan se suunnittelisi hyökkäystä Kiinan alueelle Etelä-Kiinan merellä, kertoo Kiinan puolustusministeriö.

Asiasta uutisoi South China Morning Post.

Kiinan valtionmediat alkoivat spekuloida USA:n mahdollisella hyökkäyksellä syyskuussa, kun Yhdysvaltain ilmavoimat ja laivasto simuloivat sotaharjoituksessa hyökkäyksen Kalifornian rannikon edustalla sijaitsevalle saarelle. Sotilaiden maastopuvuissa oli harjoitusta varten tehty hihamerkki, jossa Kiinan kartan päälle oli asetettu MQ-9 Reaper -lennokki.

– Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper selvensi asiaa sotilasdiplomaattisen kanavan kautta ja sanoi raportoitujen tietojen olevan ristiriidassa tosiasioiden kanssa, kertoi Kiinan puolustusministeriön tiedottaja Wu Qian.

Wu ei kuitenkaan kertonut, kenen kanssa puolustusministeri Esper keskusteli.

Kiinan valtionmediat reagoivat ärhäkästi Yhdysvaltain syyskuiseen harjoitukseen. Global Times -sanomalehti kutsui sitä ”erittäin ylimieliseksi provokaatioksi”.

Kiinan puolustusministeriön tiedottaja Wun mukaan asia on nyt kuitenkin selvitetty.

Jännitteet Etelä-Kiinan merellä ovat kiristyneet tänä vuonna. Kiina on lisännyt sotilaallista painetta Taiwania kohtaan. USA on vastannut tähän freedom of navigation -operaatioillaan, joissa laivastopartiot valvovat kaikkien maiden oikeutta liikkua vapaasti kansainvälisellä merialueella.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kutsui kesällä Kiinan aluevaatimuksia Etelä-Kiinan merellä laittomiksi.