Huhtikuu alkaa tavanomaista lämpimämpänä

Lumien sulaminen voi saada joet tulvimaan.

Tulevan kuukausiennusteen mukaan tämä viikko on Suomessa ajankohtaan nähden lämmin.

– Tällä viikolla lämmin föhn-tuuli saa kevään etenemään ja lumet sulamaan vauhdilla. Sulaminen voi saada joet tulvimaan, myös sateet pahentavat tulvatilannetta. Tulevilla huhtikuun viikoilla kevät näyttää etenevän vuodenajalle melko ominaisessa säässä, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne blogissa.

Forecan mukaan tämän viikon keskilämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2–3 astetta vuodenajan keskiarvon yläpuolella, Lapissa 3–4 astetta keskiarvon yläpuolella.

Kuukausiennusteen mukaan ensi viikon keskilämpötilassa ei Suomessa ole suurta eroa vuodenajan keskiarvoon. Sateita tulee kuukausiennusteen perusteella maan pohjoisosassa hieman vuodenajan keskiarvoa enemmän, maan etelä- ja keskiosassa sademäärät ovat ajankohdalla tavanomaisia.

– Kevät on kuitenkin Suomessa ilmastollisesti vuoden vähäsateisinta aikaa, joten sademäärien ei tarvitse olla suuria, jotta ne ovat vuodenajan keskiarvojen yläpuolella, Joanna Rinne muistuttaa.

Muualla Euroopassa lämpötilat ovat vuodenaikaan nähden verrattain korkeita.

– Tiistaina Espanjassa on 25–30 astetta, Ranskassa, Benelux-maissa ja paikoin Saksassakin yli 20 astetta. Keskiviikko on vielä hieman tiistaita lämpimämpi päivä, 20–25 asteen lukemia on vielä laajemmilla alueilla Länsi- ja Keski-Euroopassa, myös Italiassa. Espanjassa lämpöä on jopa yli 30 astetta. Torstaiksi Espanjassa hieman viilenee, mutta siellä ja Keski-Euroopassa laajalla alueella on edelleen 20–25 astetta. Viikonlopun edetessä parinkympin lämpötilat väistyvät muualta paitsi paikallisesti Etelä-Euroopasta, Joanna Rinne toteaa.

Muualla Euroopassa vuodenaikaan nähden lämpimät säät painottuvat 5. huhtikuuta alkavalla viikolla itäiseen Eurooppaan ja Suomen itäpuolelle. Länsi- ja Pohjois-Euroopassa viikko on kokonaisuutena lämpötiloiltaan vuodenajan keskiarvojen mukainen tai jopa tavanomaista viileämpi.

Pitkän ajan säätilastojen mukaan keskimääräiset ylimmät lämpötilat ovat Suomessa huhtikuun puolivälissä maan eteläosassa 6–10 astetta, maan keskiosassa laajalti 4–8 astetta ja pohjoisessa laajalti 0–6 astetta.