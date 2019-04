”Huh-HUH!” – Syntyvyys viimeksi näin alhaalla vuonna 1868

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yli puolessa kunnista syntyi viime vuonna alle 50 lasta.

Aluetutkija Timo Aro on jakanut Twitterissä alla näkyvän paljon puhuvan kuvan syntyneiden määrästä vuonna 2018. Karttakuva perustuu Tilastokeskuksen lukuihin. Mitä syvemmin punainen kunta on kartalla, sitä pienempi oli syntyneiden määrä.

Kaikkiaan elävänä syntyneitä lapsia oli viime vuonna 47 307. Timo Aro huomauttaa, että syntyneiden määrä on ollut yhtä alhaalla viimeksi vuonna 1868. Se oli viimeinen kolmesta suuresta nälkävuodesta. Suomi koki tuolloin suurimman väestötappionsa, kun väkiluku väheni vuodessa yli 96 000 henkilöä. Suomen väkiluku oli tuolloin hieman yli 1,7 miljoonaa.

Aro toteaa, että useammassa kuin joka toisessa kunnassa syntyi viime vuonna alle 50 lasta ja lähes joka kolmannessa kunnassa ”alle koululuokallinen”.

– Huh-HUH, tutkija toteaa luvuista.

”Kuolemankierre”

Asiantuntijat ovat varoitelleet väestön ikääntymisen haasteista kansantaloudelle ja hyvinvointivaltiolle. Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja varoitti torstaina hyvinvointivaltion rahoituspohjan ajautuvan lähivuosina yhä huterammalle pohjalle. Kajanojan mukaan kyse on julkisen talouden ”kuolemankierteestä”, joka pitäisi katkaista työllisyyttä ja talouskasvua tukevilla uudistuksilla.

– Tämän asian mittaluokka on suuri, sillä meillä on tällä hetkellä noin 35 yli 65-vuotiasta sataa työikäistä kohden. Runsaan kymmenen vuoden kuluttua se on jo noin 45, eli tämä tulee aika nopeasti meille eteen, Lauri Kajanoja totesi Talous.tv:n haastattelussa.

– Suuret ikäluokat ovat jo pitkälti jääneet eläkkeelle. Nyt lähivuosina heidän hoitotarpeensa ennustetaan kasvavan merkittävästi. Ja siihen tulee menemään lisää rahaa, Kajanoja jatkoi.

Ekonomisti jakaa poliitikkojen vaihtoehdot kahteen kategoriaan: lyhyellä aikavälillä voidaan säästää menoissa tai kiristää verotusta. Pidemmällä tähtäimellä hyvinvointivaltion pohjaa voidaan tukea työllisyysastetta nostavilla rakenteellisilla uudistuksilla.

KIPINÖITÄ VAALIKESKUSTELUUN OSA 6:

(1) Enemmän kuin joka toisessa kunnassa alle 50 syntynyttä

(2) Lähes joka kolmannessa kunnassa syntyneitä alle koululuokallinen

(3) Syntyneiden määrä yhtä alhainen viimeksi vuonna 1868

(4) Huh-HUH!@MDIfriends #syntyvyys #kunnat #vaalit #alueet pic.twitter.com/0aDochE84D — Timo Aro (@timoaro) April 11, 2019