Huawei vaarantamassa Britannian USA-kauppasopimuksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinalaisyhtiön pääsy Britannian 5g-verkkomarkkinoille ärsyttää Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pencen mukaan maa on pettynyt pääministeri Boris Johnsonin päätökseen sallia kiinalaisyhtiö Huawein pääsy Britannian verkkomarkkinoille, kertoo The Independent. Huaweita pidetään Yhdysvalloissa turvallisuusriskinä.

– Minusta presidentti (Donald Trump)on tehnyt hyvin selväksi, ja ulkoministeri Mike Pompeo toisti asian tällä viikolla, että Yhdysvallat on erittäin pettynyt siihen että Britannia on päättänyt edetä Huawein kanssa osana informaatioteknologiaansa, Pence sanoo.

Varapresidentin mukaan Yhdysvallat on aiemmin ilmoittanut Britannialle olevansa valmis neuvottelemaan vapaakauppasopimuksesta brexitin toteuduttua ja neuvottelut ovat jo alkaneet. Kiinan kommunistisen puolueen ohjauksessa oleva yhtiö herättää kuitenkin epäilyksiä. Presidentti Donald Trumpin kerrotaan olleen hyvin kiihtynyt kuultuaan Huawei-ratkaisusta Johnsonilta.

– Me emme usko että Huawein voimavarojen ja teknologian käyttäminen on johdonmukaista Britannian tai Yhdysvaltain turvallisuus- tai yksityisyystavoitteille, ja tämä on oikea ongelma maittemme välillä, Pence sanoo.

Hän ei kuitenkaan ota kantaa, voisiko ratkaisu estää kauppasopimuksen synnyn. Yhdysvallat on väläyttänyt Britannialle myös mahdollisuutta tarkastella ratkaisuaan uudelleen.

– Tulemme näkemään, varapresidentti toteaa.