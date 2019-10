Huawei halutaan jättää pois Ruotsin 5G-verkoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusi laki mahdollistaisi ulkomaalaisten palveluntarjoajien poissulkemisen turvallisuussyistä.

Ruotsissa valmistellaan paraikaa uutta lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi ulkomaalaisten 5G-toimittajien toiminnan eväämisen Ruotsissa. Asiasta uutisoi SVT.

Laki on tarkoitus hyväksyä Ruotsin valtiopäivillä myöhemmin syksyllä. Ruotsin hallituskanslian lähteiden mukaan lain pääasiallisena tarkoituksena on kiinalaisen Huawei-yhtiön poissulkeminen Ruotsin 5G-verkkomarkkinoilta.

Laki antaisi Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpolle sekä puolustusvoimille oikeuden asettaa ulkomaalaisille palveluntarjoajille ehtoja Ruotsissa toimimiselle, ja myös mahdollisuuden evätä toiminta maassa kokonaan.

Huawei on toimittanut 5G-verkkoja ja verkkolaitteita useisiin maihin, myös Suomeen. Yhdysvallat pitää yhtiötä kansainvälisenä turvallisuusuhkana, ja on kehottanut liittolaisiaan luopumaan Huawein tuotteista. Yhtiö on kiistänyt syytökset.

Ruotsin digitalisaatioministeri Anders Ygeman ei SVT:n haastattelussa myönnä lain koskettavan tiettyä maata tai yhtiötä, mutta FOI-tutkimuslaitoksen tutkija Jerker Hellström ei ministerin selitystä niele.

– 5G-verkot tulevat kattamaan koko yhteiskunnan. Siinä ei ole kyse pelkästään ihmisten välisestä yhteydenpidosta, vaan myös tavaroiden, itseohjautuvien autojen ja kriittisen infrastruktuurin välisestä yhteydestä. Ja silloin nämä Huawein toimintaan liittyvät epäselvyydet eivät ole hyväksyttäviä. Huawein omistus on esimerkiksi pitkälti hämärän peitossa, Hellström sanoo.