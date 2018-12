HU: Yksiöiden määrä lisää turvattomuuden tunnetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asukkaiden vaihtuvuus vaikuttaa kokemukseen turvallisuudesta.

Yksiöiden suuri määrä on yhteydessä turvattomuuden tunteeseen myös uusissa kerrostaloissa, kertoo Helsingin Uutiset Vantaan kaupungin kyselytutkimuksesta.

Turvattomuutta tuntee yli puolet asukkaista, jos talon asunnoista yli puolet on yksiöitä. Turvattomuutta kotonaan ja asuinalueellaan kokee harvempi kuin joka kolmas vastaajista, jos yksiöitä on alle 30 prosenttia talon asunnoista.

– Kyllä se yllätti, miten merkittävä yhteys on yksiöiden määrällä ja turvattomuuden kokemuksella. Se ei liittynyt vain nuoriin, vaan turvattomuutta kokivat kaikenikäiset, tutkija Elina Virtanen kertoo Helsingin Uutisille.

Vantaan asumisasioiden päällikkö Tomi Henriksson arvioi, että turvattomuuden tunteeseen saattavat vaikuttaa asukkaiden vaihtuvuus sekä asukasprofiili.

– Jokainen talo on tietenkin erilainen, mutta yksiöiden suuri määrä altistaa sille, että talossa on suuri vaihtuvuus. Muutetaan nopealla syklillä. Jos vaihtuvuus on suurta, niin se voi lisätä turvattomuuden kokemusta ja joskus turvattomuuttakin.

– Asukkaista suurempi osa on todennäköisesti samassa elämänvaiheessa olevia. Yksiössä asuminen on harvalla pysyvää ja se voi johtaa talossa ”väliaikaisuuden leimaan”. Tasapainoa ei ole samalla tavalla kuin taloissa, joissa on myös perheasuntoja, Henriksson sanoo lehdelle.