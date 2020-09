HU: Vanhemmat soittelevat töitä etsivän lapsensa puolesta

Projektipäällikkö epäilee, että nuori ei ehkä itse uskalla tai ole saanut aikaiseksi ottaa yhteyttä.

Vanhemmat soittavat yhä useammin töitä etsivän lapsensa puolesta, kertoo Helsingin Uutiset. Ilmiö on huomattu muun muassa työ- ja opintoneuvontaa alle 30-vuotiaille tarjoavassa Ohjaamossa.

– Syynä on ehkä se, että nuori ei ole saanut aikaiseksi tai uskaltanut ottaa yhteyttä. Vanhemmat ovat huolissaan nuoresta ja kyselevät, miten tästä eteenpäin. Kaikki eivät tiedä, mistä aloittaa. Vanhempi kartoittaa mahdollisuuksia, kertoo Ohjaamon projektipäällikkö Sirkku Reponen HU:lle.

Koronaviruksen aiheuttama nuorisotyöttömyyden voimakas kasvu jatkuu Helsingissä. Alle 30-vuotiaita työttömiä on pääkaupungissa nyt kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

Ohjaamoon soittavien nuorten suurin huoli liittyy oman talouden järjestelyyn. Työ- tai opiskelupaikasta kysytään neuvoja vasta sen jälkeen.

– Nuorelta on saattanut mennä työpaikka alta tai hänet on lomautettu. Keskustelemme siitä, miten toimitaan, jos ei ole taloudellisia resursseja ja on ongelmia esimerkiksi vuokranmaksussa. Sosiaalipuoli on näissä asioissa mukana. Toimeentuloon ja asuntoon liittyvien asioiden määrä on kasvanut, Sirkku Reponen kertoo.

Työttömyys on iskenyt erityisesti palvelualoilla, kuten ravintoloissa työskenteleviin. Lomautusten ja irtisanomisten pelätään iskevän entistä kovemmin myös teollisuuteen.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Helsingissä 110 prosenttia vuoden takaisesta ja 25–29-vuotiaiden 97 prosentilla. Kaikista helsinkiläisistä työttömiä oli elokuun lopussa 14,3 prosenttia. Työttömyysaste oli 5,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.