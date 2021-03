HU: Vandaalit mellastavat työmaalla, kaupunki suunnittelee haltuunottoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kirkon työmaalla on rikottu paikkoja joka paikassa.

Helsingin itäkeskuksessa sijaitsevalla ortodoksikirkon työmaalla on tehty runsaasti ilkivaltaa, Helsingin Uutiset kertoo.

Kyseessä on ortodoksisen Pyhän Nikolauksen seurakunnan aloittama rakennusprojekti, joka on ollut vireillä lähes kymmenen vuotta. Keskeneräisen kirkon tontilla ei ole tapahtunut mitään rakennustöitä neljään vuoteen, sillä seurakunnan rahat loppuivat eikä pankki ole enää myöntänyt hankkeelle lisää lainaa.

Rovasti Orest Tschervinskijin mukaan kaupunki suunnittelee nyt kiinteistön ottamista haltuun.

– Paras ratkaisu on, että kaupunki ottaa nyt tämän työmaan. Heillä on hyvä suunnitelma. Täällä on niin paljon korjattavaakin, rovasti sanoo HU:lle.

Paikalla on muun muassa rikottu ikkunoita. Työmaalla ollut auto on myös joutunut ilkivallan kohteeksi. Sähkökaappia on tökitty, paikkoja sotkettu ja sisätiloja tuhottu.

– Viimeksi tällä viikolla kävin korjaamassa työmaan rikottua aitaa. En ymmärrä sellaista, rovasti sanoo.

Helsingin kaupungin mukaan alueelle suunnitellaan nyt 4-10-kerroksia taloja, asuntoja sekä palveluita. Kaupungilta kerrotaan, että alueeseen kohdistuvat suunnitelmat ovat suuria, ja ne vastaavat Helsingin nykyisiä maankäyttöllisiä tavoitteita.