HU: Välimereen hukkuneita passeja etsitään Helsingissä

Lehti-ilmoituksissa kuvaavaa on, että niiden tekijät eivät ole jättäneet edes yhteystietojaan.

Ilmoitukset kadonneista passeista ovat herättäneet viime aikoina paljon ihmetystä, kertoo Helsingin Sanomat. Eräässä ilmoituksessa katoamisen on kerrottu tapahtuneen Välimerellä.

Helsingin kaupungin maahanmuuttoneuvonnan asiantuntijoiden mukaan ilmoitusten taustalla on mahdollisesti kansainvälinen byrokratia.

– Eräät maat, tässä tapauksessa todennäköisesti Irak, vaativat ennen kadonneen passin uusimista virallisen katoamisilmoituksen tekemistä poliisilaitokselle, ja tämän lisäksi katoamisen julkistamista jollain kanavalla, esimerkiksi sanomalehdessä, jotta pykälä etsimisyrityksestä täyttyisi, Helsingin-infon palveluneuvojat Ahmed Khalil ja Ari Kallinen sanovat.

Viranomaisten mukaan ulkomaalaisten kohdalla henkilöllisyyden tarkistaminen on mutkikasta, jos passi on kadonnut jo Suomeen tullessa. Khalilin ja Kallisen mukaan on kuitenkin tehotonta ja vanhanaikaista, jos kirjallinen kuulutus on tehtävä nimenomaan lehdessä eikä esimerkiksi netissä.