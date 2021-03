HU: ”Vain hyvin harvalla vieraskielisellä on maski”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Bussikuskin mukaan myöskään hänen virolaiset kuljettajansa eivät koskaan pidä tauoilla maskia.

Helsingin Uutisissa on haastateltu pääkaupunkiseudulla ajavaa bussikuskia. Häntä harmittaa, etteivät läheskään kaikki kyytiin tulevat matkustajat vieläkään käytä maskeja.

Kuskin mukaan etenkin vieraskielisillä matkustajilla maskittomuus on laajaa.

– Minua ihmetyttää se, että lähes kaikilla kantasuomalaisilla on kyytiin noustessaan maski, mutta vain hyvin harvalla vieraskielisellä. Ja lisäksi esimerkiksi virolaisten kuljettajien kohdalla tilanne on se, että he eivät taukopaikalla pidä maskia käytännössä koskaan, kuski sanoo Helsingin Uutisille.

HSL:n osastonjohtaja Mari Flinkin mukaan matkalippujen tarkastajat valvovat maskinkäyttöä joukkoliikenteessä säännöllisesti.

HSL ei hänen mukaansa ole asettanut bussiyhtiöiden kuljettajille maskipakkoa, sillä ”joukossa voi olla niitä, jotka eivät voi käyttää maskia terveyssyistä”.

– Monella kuljettajalla on myös silmälasit, joiden huurtuminen maskin vuoksi voi olla liikenteessä turvallisuusriski, Flink sanoo.

Nobinan HR- ja viestintäjohtaja Jenni Vuorio sanoo HU:lle, ettei hän tunnista, että maskittomuus olisi yleisempää juuri vieraskielisten matkustajien keskuudessa.