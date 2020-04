HU: Ravintola laimensi oluen ulosmyyntiin – Valvira: ongelma

Alkoholilupien valvojan mukaan laimennus ei vaikuta riittävältä.

Helsingin Kalliossa Helsinginkadulla sijaitseva Panema-ravintola aikoo myydä vappuaatosta alkaen asiakkailleen olutta mukaan myös tuopeissa.

Asiasta uutisoivan Helsingin Uutisten mukaan ratkaisu on poikkeuksellinen. Tähän asti ulosmyyntiluvan saaneet ravintolat ovat voineet myydä vain pulloja tai tölkkejä.

Ravintolan mukaan kyseessä on niin sanottu slushie-olut, jonka alkoholipitoisuus on laimennettu 2,8 prosenttiin. Matalasta alkoholiprosentista johtuen ravintolan mukaan kyseessä on elintarvike, jonka myynti on vahvempia alkoholijuomia vapaampaa.

– Laimennettavat oluet ovat alkoholin tilavuusprosentiltaan pääosin 5 prosenttisia. Myytävien juomien alkoholin tilavuusprosentti saadaan laskettua alle 2,8 prosenttiin lisäämällä niihin vähintään 45 prosenttia hedelmää juoman kokonaistilavuudesta, Paneman toimitusjohtaja Pietari Kruus sanoo HU:lle.

– Aivan kuten virvoitusjuomia, smoothieita tai kahvia myytäessä, myös näitä voidaan myydä täysin avoimiin astioihin, Kruus kertoo.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoo olleensa jo yhteydessä ravintoloitsijaan ja selvittää asiaa. Myös Valvira näkee myynnin ongelmalliseksi.

– Jos juoma sisältää yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia, se on alkoholilain mukaan alkoholijuoma. Alkoholijuomaa saa alkoholilain mukaan myydä vähittäismyynnissä vain valmiiksi täytetyissä suljetuissa pakkauksissa, Valviran ylitarkastaja Aleksi Halme sanoo HU:lle.

– Alkoholijuoman astiointi taas edellyttäisi alkoholijuomien valmistuslupaa. Eli kyllä tämä ongelmalliselta toimintamallilta vaikuttaa.