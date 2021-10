HU: Naisella neljä tutkintoa, ei saa töitä – ”tavallinen haaste”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rekrytointipäällikön mukaan työnsaanti on aina soveltuvuuskysymys.

Työnhaun asiantuntija kertoo Helsingin Uutisille, että hyvä työhakemus ja laaja asiantuntijuus eivät aina riitä työnhaussa. Lehden haastattelema 54-vuotias Marja (nimi muutettu) kertoo jääneensä yli 200 työhakemuksen lähettämisen jälkeen vaille töitä.

HU:n haastattelema henkilöstöpalveluyritys Baronan rekrytointipäällikkö Kristiina Vormala kertoo, että Marjan CV on erinomainen. Syytä sille, miksi yli 200 työhakemuksen jälkeen töitä ei ole tullut, hän ei osaa sanoa.

– Siihen voi olla monia tekijöitä. Ehkä tässä on ollut vähän huonoa onneakin matkassa. Työnsaanti on aina match. Haettavaan tehtävään täytyy sopia. Tämä on aika tavallinen haaste, hän kertoo.

Vormalan oman kokemuksen mukaan ikä ei ole ongelma työnhaussa, vaan usein asia on päin vastoin. Hän kertoo iän tuovan mukanaan ominaisuuksia, joista voi olla hyötyä työpaikkaa hakiessa.

– Se ei ole ikä, vaan enemmän soveltuvuuskysymys. Itse rekrytoin erään 57-vuotiaan insinöörin, joka rauhoittaa hyvin nuorta tiimiä, Vormala kertoo HU:lle.

Tilastokeskuksen vuonna 2020 julkaiseman katsauksen mukaan yli 50-vuotiaiden työllistyminen on kehittynyt myönteiseen suuntaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Työllistymisen todennäköisyys laskee yli 50-vuotiaille, mutta iän vaikutus henkilön työllistymiseen näkyy Tilastokeskuksen mukaan selkeimmin vasta 60. ikävuoden jälkeen.

Suomessa 55–64-vuotiaiden työllisyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 10 prosenttiyksikköä matalampi kuin Ruotsissa.