HU: Matkalippuja väärennetään yhä useammin

Uudet teknologiat houkuttelevat kokeilemaan lippujen väärentämistä digitaalisilla menetelmillä.

Helsingin seudun liikenne ja VR kohtaavat yhä enemmän väärennettyjä matkalippuja, kertoo Helsingin Uutiset. Uudet teknologiat houkuttelevat kokeilemaan lippujen väärentämistä digitaalisilla menetelmillä.

Kokeilut koskevat monenlaisia palveluita, joihin myydään sähköisiä pääsylippuja.

Matkalippujen tarkastuksen yhteydessä asian käsittely on erilainen riippuen siitä, onko asiakas liikkeellä ilman lippua, leimaamattomalla lipulla tai väärennetyn lipun turvin. Ilman lippua matkustavat saavat 80 euron tarkastusmaksun.

Sen sijaan väärennetyllä lipulla matkustaminen on rikoslaissa petos, josta joukkoliikenneviranomaiset tekevät aina rikosilmoituksen.

− Lippujen väärentäminen on ollut harvinaista, mutta digitaalisten lippujen suosion myötä väärennösyrityksiä on tullut vastaan aiempaa useammin. Haluammekin muistuttaa siitä, että vaikka lipun väärentäminen voi tuntua vähäpätöiseltä asialta, kyseessä on rikos, sanoo HSL:n tarkastusyksikön päällikkö Janne Solala HU:lle.