HU: Liukastumisen aiheuttamat vammat jyrkässä kasvussa

Ylilääkärin mukaan tapauksista seuraa lähes aina toimintakyvyn heikentymistä.

Sääolosuhteet ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen paljon liukastumisia pääkaupunkiseudulla.

Helsingin Uutisten mukaan HUS-alueella on kirjattu vammoja jopa 30–40 prosenttia enemmän kuin kolme vuotta sitten. Viime vuoteen kasvua on kymmenen prosenttia.

Suurin osa on hoidettu päivystyspoliklinikalla, eli vakavien ja hengenvaarallisen loukkaantumisten määrä on ollut vähäisempi. Liukas keli on aiheuttanut monille ranteen, sääriluun tai nilkan murtumisia.

– Liukastumisesta seuraavia vammoja on vaikea yksilöidä, variaatiota on harmituksesta siihen, että lyö päänsä ja siitä seuraa hengenvaarallinen tilanne. Yleisesti voi sanoa, että jonkinlainen toimintakyvyn lasku seuraa aina, HUSin hallinnollinen ylilääkäri Jyrki Salmenkivi sanoo HU:lle.

Liukas sää voi jatkua vielä pitkään, joten ylilääkäri kehottaa keskittymään itse kävelyyn esimerkiksi kännykän selailemisen sijaan. Turvallisuutta voi lisätä käyttämällä hyviä talvikenkiä ja nastoja.