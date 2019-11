HU: Kaupunki remontoi kerrostaloja miljoonalla, nyt puretaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Purkupäätöstä perustellaan kaupungin kannalta järkevänä.

Helsingin itäkeskuksessa sijaitsevia kaupungin purkutaloja on remontoitu viime vuosien aikana yli miljoonalla, Helsingin Uutiset kertoo.

Kyseessä on Helsingin kaupungin asunnot Hekan omistama neljän kerrostalon kiinteistö, jossa asuu 280 ihmistä. Päätös purkamisesta tehtiin vuonna 2016.

Tuolloin arvioitiin, ettei rakennusten peruskorjaus ole kannattavaa niiden huonon kunnon vuoksi. Taloissa on kuitenkin viime vuosien aikana tehty lukuisia remontteja, kuten parvekkeiden laudoituksien, rappujen, saunojen, julkisivujen, pesutuvan pesukoneiden ja katon uusimista.

– Meidän on vaikea ymmärtää, miksi talot puretaan. Viimeisen neljän vuoden aikana korjauksia on tehty yli miljoonalla eurolla, kiinteistön asukas- ja talotoimikunnan puheenjohtaja Aila Merikallio sanoo HU:lle.

– Näihin taloihin on viime vuosina laitettu paljon veronmaksajien rahoja. Mekin olemme olleet maksamassa näitä korjauksia vuokrissamme.

Hekan päätöksen mukaan asunnoista tulee muuttaa pois tammikuun aikana. Kyseessä on kaupungin toinen kohde, jossa peruskorjauksen sijaan talot puretaan kokonaan ja tilalle rakennetaan uusia.

Hekan toimitusjohtaja Jaana Närön mukaan viime vuosina tehdyt korjaukset ovat olleet välttämättömiä talojen kunnon vuoksi. Hänen mukaansa purkupäätös on kaupungin kannalta järkevä.

– Asunnot ovat huonossa kunnossa ja epätarkoituksenmukaisia. Jos on saatavissa vielä merkittävästi lisää rakennusoikeutta, niin silloin se on kaupungin kannalta järkevääkin. Kaupungin tavoite on tiivistää ja täydennysrakentaa, Närö kertoo.