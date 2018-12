HU: Helsinki vaatii ekoleipää ja palmuöljyä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yrittäjillä tulee olemaan vaikeuksia kaikkien vaatimusten täyttämisessä.

Helsinki on ilmoittanut pyrkivänsä hiilineutraaliuteen vuonna 2035. Kasvihuonepäästöjä on tarkoitus saada vähennettyä 60 prosenttia ajanjaksolla 1990–2030. Nyt Helsingin Uutiset kirjoittaa kaupunginhallituksen uudesta joulukuussa hyväksytystä toimenpideohjelmasta. Siinä asetetaaan tavarantoimittajille ja palvelujen tuottajille uusia tiukempia vaatimuksia.

Tavoitteiden toteutumiseksi kaupunki laati uuden toimenpideohjelman, jonka kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa. Uuden ohjelman myötä myös tavarantoimittajille ja palvelujen tuottajille asettuja vaatimuksia kiristettiin. Leipomoyrityksen tulee käyttää valmistuksessaan 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa ja siivouksessa käytettävissä pesuaineissa tulee muun muassa olla ympäristömerkki.

– Tämä tarkoittaa sitä, että haluamme tuottaa entistä ympäristöystävällisempiä ja sosiaalisen vastuun huomioon ottavia tuotteita ja palveluita, sanoo kaupunginkanslian hankintapäällikkö Sirkka Hiltunen Helsingin Uutisille.

Ajoneuvohankinnoissa vaatimuksina on, että autojen päästöraja on oltava sata grammaa kilometriltä tai polttoainevaatimuksena sähkö tai biokaasu. Materiaali- ja kalustehankinnoissa kriteerinä on esimerkiksi uusiomateriaalien käyttö. LVIS-hankinnoissa lämmöstä tulee tuottaa 80 prosenttia pitää tuottaa puupohjaisella polttoaineella.

Koulujen ja päiväkotien elintarvikekilpailutuksessa asetettiin nyt kuluneena syksynä ensimmäistä kertaa margariinien ja pakasteleivonnaisten kriteeriksi palmuöljyä.

Kuten puun polttaminen, ei myöskään palmuöljy ole yksiselitteisesti ympäristöystävällistä. Palmuöljyn osalta sitä on käsitellyt Suomessa aiemmin YLE. Palmuöljyn tuottamiseksi poltetaan sademetsää, mikä muun muassa uhkaa ihmisapinoihin kuuluvien orankien olemassaoloa. Aiemmin puun polttamista ympäristöystävllisyyden nimissä metsäekonomian professori Olli Tahvonen on kutsunut ”itsepetokseksi”.

Hiltusen mukaan lista ei ole ainakaan lyhenemässä.

– Vaatimukset kiristyvät vuosittain, totta kai. Tänä vuonna tavoitteena on, että 65-prosenttisesti hankinnoissa tulee ottaa huomioon kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun kriteerit, Hiltunen jatkaa.

Kysyttäessä yrittäjille asetettujen vaatimusten mahdollisesta kohtuuttomuudesta, vastasi Hiltunen seuraavasti.

– Vaatimukset ovat samat kaikille toimijoille. Hankintojen jakaminen osiin antaa myös pienille yrityksille mahdollisuuden tarjota tuotteitaan ja palveluitaan kaupungin käyttöön. Ympäristövastuullisuus ja sosiaalinen vastuu kuuluu kaikille, myös tuotteiden ja palvelujen tarjoajille.