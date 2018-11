HU: Helsingin päiväkotien ja koulujen ruokalistoilta puolet eläinproteiinista pois

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreän valtuutetun aloitteessa esitetään, että liha- ja maitotuotteiden käyttö kouluissa puolittuisi vuoteen 2025 mennessä.

Kaupunginvaltuutettu Atte Harjanteen (vihr.) aloitteessa todetaan, että ilmastonmuutos on merkittävimpiä uhkia ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle. Helsinki on strategiassaan linjannut ottavansa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ruoantuotanto on yksi merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajista.

Helsingin päiväkotien ja koulujen ruokien määrittelystä vastaava kasvatuksen ja koulutuksen toimiala suhtautuu Helsingin Uutisten mukaan myönteisesti siihen, että liha- sekä maitotuotteiden käytön vähentämiseksi laadittaisiin suunnitelma ja ohjeistus.

Muutos edellyttää kuitenkin, että korvaaviksi elintarvikkeiksi soveltuvat proteiinipitoiset kasvisraaka-aineet olisivat nykyistä laajemmin saatavilla ja että ruoat täyttävät laaditut ruokasuositukset. Lisäksi korvaavien kasvisraaka-aineiden mieluisuus ja hyväksyttävyys syöjien keskuudessa pitää varmistaa.

Helsinkiläiskouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa on jo nykyisten ruokasuositusten mukaisesti vähennetty punaisen lihan ja lisätty valkoisen lihan käyttöä. Viikoittainen kasvisruokapäivä tuli kaikkiin opetuksen toimipisteisiin liha- tai kalapääruoan rinnalle alkuvuonna 2011 ja myös varhaiskasvatuksessa on kasvisruokapäivä.