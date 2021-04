HU: Eläinsuojelijat puolustavat valkoposkihanhia: Upea lintu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdistyksen puheenjohtaja kertoo, miten ulosteelta voi suojautua.

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen (Hesy) puheenjohtaja Nina Immonen ihmettelee Helsingin Uutisten haastattelussa, miksi joidenkin ihmisten on niin vaikeaa tulla toimeen valkoposkihanhien kanssa.

– Mielestäni se on upea lintu. On äärettömän mielenkiintoista seurata, kuinka ne touhuilevat ja hoitavat poikasiaan. Ne ovat hyvin persoonallisia. Kun lintuja seuraa, voi huomata että yksi on aina valvontavuorossa. Se ilmoittaa heti kavereille, että nyt vaihdetaan paikkaa, kun muita lähestyy paikalle, Immonen sanoo HU:lle.

Hanhet herättävät vastustusta muun muassa siksi, että ne jättävät paljon ulostetta nurmikoille ja rannoille. Immosella on vinkki, miten ulosteelta voi suojautua.

– Onhan se ikävä käyttää laituria, jos se on ulosteen peitossa. Silloin voi laittaa uimatossut jalkaan. Kaikkialta löytyy juoksevaa vetää, jolla saa pestyä ulosteen jaloista ja käsistä. Joskus olen laittanut viltin alle muovisuojan, ettei viltti mene likaiseksi. Ihmisen pitää olla niin näppärä, että löytää muita ratkaisuja kuin häätämisen.

Immonen ei kuitenkaan pidä valkoposkihanhen ulostetta ongelmallisena, koska siitä ei ole löydetty salmonellaa.

Valkoposkihanhet ovat yleinen näky monilla Helsingin rannoilla ja puistoissa. Haastattelussa Immonen haastaa helsinkiläiset pohtimaan, minkä takia valkoposkihanhet ovat alkaneet valtaamaan suosittuja rantoja.

– Mitä me olemme tehneet, että joku eläin tulee tietylle paikalle, eikä mahdu elämään muualla. Olemmeko vieneet jonkun paikan, jossa ne ovat tottuneet olemaan, Immonen sanoo HU:lle.

Immosen mukaan hanhet tulisi ohjata sellaiseen paikkaan, missä ne saisivat olla rauhassa. Ratkaisuksi hän esittää ruokintapeltoja.

– Ne voisivat olla viljelemättömiä peltoja. En osaa tarkemmin sanoa, missä niitä olisi.