HSY-johtaja: Henkilöstössä on mätämuna, joka pilaa koko satsin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epäluottamuslauseen saanut toimitusjohtaja syyttää hallituksen puheenjohtajaa ”salaisesta erottamisprosessista”.

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) toimitusjohtaja Raimo Inkinen (vihr.) on kertonut henkilöstölle saaneensa epäluottamuslauseen HSY:n hallitukselta.

HSY:n hallitus päätti kokouksessaan yli kolme viikkoa sitten äänin 10-4, että Inkinen on menettänyt hallituksen luottamuksen. Epäluottamuksen puolesta äänestivät kokoomuksen, SDP:n, vasemmistoliiton, RKP:n ja perussuomalaisten edustajat. Luottamuksen puolesta äänestivät ainoastaan vihreät.

Raimo Inkinen ei suostu irtisanoutumaan vapaaehtoisesti, minkä vuoksi HSY:n hallitus kokoontuu huomenna keskiviikkona kutsuakseen koolle yhtymäkokouksen valmistelemaan Inkisen irtisanomista. Ennen toimitusjohtajan irtisanomista yhtymäkokouksen täytyy asettaa tilapäinen valiokunta selvittämään asiaa, ja vasta sen jälkeen yhtymäkokous kokoontuu uudelleen päättämään asiasta.

Inkiselle tarjottiin johtajasopimuksen mukaisesti 12 kuukauden palkkaa eli noin 150 000 euroa vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta.

”Toimitusjohtaja ei ole tehnyt mitään väärää”

Inkinen piti eilen maanantaina HSY:n lähes 800 työntekijälle henkilöstöinfon, jossa hän selitti, että yhtymäkokous voi tilapäisen valiokunnan työn jälkeen irtisanoa toimitusjohtajan kuntalain mukaisesti, ”vaikka toimitusjohtaja ei olisi tehnyt mitään väärää”.

Inkisen mukaan tilanne hänen irtisanomisekseen sai alkunsa joulukuun alussa sen jälkeen, kun HSY:n sisäisessä intranetissä tiedotettiin nimityksistä. Inkinen oli nimittänyt muun muassa henkilöstöjohtajan ilman avointa hakua, ja nimityksestä tiedotettiin viiveellä.

Tämän jälkeen hallituksen aamukoulussa tehtiin Inkisen mukaan yllättäen hänen erottamiseensa tähtääviä esityksiä, jotka järkyttivät häntä. Seuraavalla viikolla kaikkien HSY:n henkilöstöryhmien pääluottamusmiehet lähestyivät Inkistä ja HSY:n hallitusta kirjeitse ja ilmaisivat huolensa henkilöstöasioiden hoidosta HSY:ssä.

Pääluottamusmiehet ottivat nimitysten lisäksi esille luottamuspulan, jota on johdon ja henkilöstön välillä henkilöstökyselyiden mukaan. Syyskuussa henkilöstökyselyyn vastanneista 26 prosenttia ilmaisi, ettei luota HSY:n johdon toimintaan. Lisäksi kymmenen prosenttia vastaajista kertoi kokeneensa häirintää tai epäasiallista kohtelua kuluneen vuoden aikana.

– Sovin välittömästi seuraavaksi maanantaiksi pääluottamusmiestapaamisen, jossa huolenaiheita ja niihin laadittuja vastauksia huolellisesti käytiin läpi. Tammikuussa, helmikuussa, maaliskuussa on lisäksi tavattu uudestaan ja suunniteltu parannustoimenpiteitä sekä koko talon sisällä että organisaation osissa, joissa on havaittu ongelmia, Inkinen kertoi maanantaina henkilöstöinfossa. Verkkouutiset on kuullut tilaisuudesta tallenteen.

Johtajasopimusta ”rikottu räikeästi”

Inkinen väitti henkilöstölle, että HSY:n hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola (kok.) on tehnyt ”omaa, salaista selvittelytyötään” toimitusjohtajan erottamiseksi joulukuusta lähtien. HSY:n hallitus päätti joulukuussa yksimielisesti valtuuttaa Nygård-Peltolan selvittämään toimitusjohtajaan kohdistuvaa epäluottamusta ja käyttämään tähän ulkopuolista asiantuntija-apua.

Selvityksen valmistuttua HSY:n hallitus äänesti maaliskuussa Inkisen luottamuksesta. Hallituksen luottamuksen menettämisen vuoksi Nygård-Peltola valtuutettiin sopimaan Inkisen kanssa vapaaehtoisesta irtisanomisesta johtajasopimuksen mukaisesti.

Inkinen ei ole suostunut irtisanoutumaan. Hänen mielestään hallitus on rikkonut johtajasopimusta.

– Toimitusjohtajan ja HSY:n välistä, yhtymäkokouksen hyväksymää johtajasopimusta on räikeästi rikottu hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen toimesta vakavasti lyöden laimin yhteistoimintavelvoitteen ja tuen toimitusjohtajan työlle, Inkinen sanoi henkilöstölle.

Inkisen johtajasopimuksen mukaan ”hallitus, erityisesti puheenjohtajisto, tukee toimitusjohtajan työtä ja asemaa organisaation ylimpänä ammattijohtajana”. Yhteistoimintavelvoitteesta sopimuksesta ei löydy mainintaa. Sen sijaan sopimuksessa on kohta virkasuhteen päättymisestä luottamuspulan takia.

”Jos hallitus asettamansa tilapäisen valiokunnan lausunnon perusteella toteaa luottamuspulan hallituksen ja toimitusjohtajan välillä ja toimitusjohtaja irtisanoutuu virkatehtävästään vapaaehtoisesti, toimitusjohtaja saa kahdentoista (12) kuukauden palkkaa vastaavan erokorvauksen.” Tätä Inkiselle on tarjottu, mutta hän ei ole suostunut irtisanoutumaan vapaaehtoisesti.

Puheenjohtaja ajaa erottamista ”kovalla höökillä”

Inkisen mukaan hänen työhönsä toimitusjohtajana ei ole kohdistunut hallituksen suunnasta moitteita ennen ”salaisen erottamisprosessin” aloittamista.

– En lähde arvuuttelemaan syytä, miksi prosessi käynnistettiin ja miksi kokoomuslainen puheenjohtaja niin määrätietoisesti sitä ja kovalla höökillä ajaa, Inkinen sanoi henkilöstölle.

Inkinen paheksui myös sitä, että HSY:n sisäisiä tiedotusasioita on vuodettu julkisuuteen.

– HSY:ssä on fiksut työntekijät. En tarkoita, että HSY:läiset mitenkään yleisesti toimivat näin. Riittää, että on yksi mätämuna, joka pilaa koko satsin. Luottamusta HSY:n johtamiseen ei rakenneta näin. Näin sitä tarkoituksellisesti heikennetään. Jollakin näyttää olevan kiitettävästi aikaa politikoida työajalla, Inkinen moitti.

HSY tuottaa kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

LUE MYÖS:

HSY-johtaja ei suostu irtisanoutumaan – ”työt jatkuvat normaalisti” (9.4.2021)