HS:n oikaisu riemastuttaa: Leviämistä ja kiihtymistä, ei täyttä varmuutta

Tilanteessa näyttää vallitsevan epätarkkuuksia.

Helsingin Sanomat julkaisi tiistaiaamuna paperilehdessään sivulla A19 Oikaisuja-otsikon alla koosteen. Sitä on sosiaalisessa mediassa pidetty omanlaisenaan helmenä.

Monimutkainen ja pitkä oikaisu kuvastaa monen mielestä yleisemminkin viranomaistiedotusta ja hallintoa koronaepidemiassa.

HS:n oikaisu kuului näin:

Maanantaina 8. maaliskuuta sivulla A 15 oli epätarkkuuksia osassa lehtiä eri sairaanhoitopiirien epidemiatilanteessa. Etelä-Karjala on leviämisvaiheessa, ei kiihtymisvaiheessa. Keski-Suomi on perustasolla Jyväskylää lukuun ottamatta. Päijät-Häme on leviämisvaiheessa, ei kiihtymisvaiheessa. Etelä-Savo on kiihtymisvaiheessa, ei perustasolla. Sunnuntai-iltana ei kuitenkaan ollut täyttä varmuutta, sulkeutuvatko ravintolat yksittäisissä kiihtymisvaiheessa olevissa kunnissa, jos muu sairaanhoitopiiri on perusvaiheessa.

Facebookissa sanotaan suuroikaisun olevan kuin kristakiuru-oppikirjasta.

– Voiko tuota enää selvemmin sanoa?

– Päättäjien on pakko olla sekaisin jos päätökset, päätelmät, tilannearviot ovat sekaisin, vai onko lukija sekaisin? On lukemisen jälkeen.

– Seuraa tilannetiedotus: 1) Some on kiihtymisvaiheessa 2) Hallitus on leviämisvaiheessa 3) Kansalaiset ovat perustasolla, keskuskauppakamarin Juho Romakkaniemi kommentoi FB:ssa.