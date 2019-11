HS:n ja Ylen verouutisia ihmetellään – ”vääristelyä, harhautusta”

– Valitettavasti HS:n ja Ylen viikonlopun verojutuissa oli moni asia väärin, keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi tviittaa.

Hän viittaa tästä löytyvään Helsingin Sanomien verolaskuriin ja tästä löytyvään Ylen juttuun ”Suomeen kehittyneen tuhansien superrikkaiden joukosta”, jonka kerrotaan elävän kevyesti verotetuilla pääomatuloilla.

Verolaskurin kohdalla Romakkaniemi toteaa HS:n ”valehtelevan härskisti”. Laskurijutussa verrataan osinko- ja ansiotulon verotusta ja kerrotaan, miten osinkoja nostava selviää ”moninkertaisesti vähemmillä veroilla”. Jutun otsikossa todetaan, että 40 000 euron vuositulosta voi Suomessa mennä veroa 12 000 euroa tai 3 000 euroa.

Romakkaniemen mukaan juttu on harhaanjohtava.

– Yrittäjän 40 000 osinkona nostamasta tulosta on ensin pitänyt tehdä voittoa 50 000 euroa, maksaa siitä 10 000 yhteisöveroa ja sitten 3 000 euroa osinkoveroa joten palkkaveroon *vertailukelpoinen* veron määrä on 13 000 euroa – 1 000 euroa enemmän, hän muistuttaa.

HS:n juttu julkaistiin aamuyöllä lauantaina. Jutun loppuun ilmestyi puolilta päivin korjaus, jonka mukaan siihen oli lisätty maininta yhteisöverosta. Jutussa kerrotaan nyt 20 prosentin verosta, jonka yritys maksaa voitoistaan ennen osingonmaksua. Otsikko on kuitenkin yhä ennallaan.

Juho Romakkaniemi ei ole ainoa laskuria ihmetellyt.

– Pitää ihmetellä tällaisen jutun vaikuttimia ja vääristelyä, Medialiiton puheenjohtaja ja Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi totesi.

Ylen kohdalla Juho Romakkaniemi kiinnittää huomiota jälleen yhteisöveroon. Hän syyttää jutussa haastateltua professori Matti Tuomalaa systemaattisesta kansan harhauttamisesta, joka uppoaa mediaan aina uudelleen.

– Osinkotulojen verotusta palkkatuloihin verratessa niissä unohdetaan aina systemaattisesti yhteisöveron 20% osinkojen verotusta kiristävä vaikutus joka on laskettava mukaan jos vertailukelpoista tietoa halutaan saada, Romakkaniemi sanoo.

– Palkkana nostaessaanhan yrittäjä ottaa sen ennen yhteisöveron maksua. Tämä ei myöskään näy verotilastoissa kun niissä raportoidaan vain henkilön maksaman osinkoveron osuus, hän jatkaa.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan mukaan jutuilla on syötetty veropäivän alla ikävästi valheellista kuvaa kansalle.

– Sattumaako?, hän kysyy.

Professori Matti Tuomala on harjoittanut systemaattista kansalaisten harhauttamista jo vuosikymmeniä, mutta aina vaan nämä mediat nappaavat koukun uudelleen.

Laskurissa on virhe. Siitä 40000 eurosta on jo maksettu 10000 euroa yhtiöveroa eli oikea veron määrä on 13000 euroa.

