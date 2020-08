HSL:n toimitusjohtaja vaihtuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nykyinen toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi jää eläkkeelle.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Suvi Rihtniemi (kok.) ilmoittaa yhteisöpalvelu Facebookissa jäävänsä eläkkeelle vuoden 2021 aikana. HSL:n hallituksen seuraavan 25.8. pidettävän kokouksen esityslistalla on HSL:n uuden toimitusjohtajan valintaprosessin aloittaminen.

Rihtniemi on johtanut kuntayhtymä HSL:tä yli 11 vuotta sen perustamisesta eli vuodesta 2009 lähtien. Tänä aikana kuntayhtymä on laajentunut huomattavasti. Rihtniemen mukaan jopa 66 %:a kaikista Suomen joukkoliikenteen matkoista eli 397 miljoonaa matkaa tehdään HSL:n alueella. Yhtymän jäsenkuntien määrä on kasvanut kuudesta yhdeksään. Liikennöinnin suurimmat investoinnit ovat olleet Kehärata, Länsimetro ja rakenteilla oleva Raide-Jokeri.

Ennen viimeisintä tehtäväänsä Rihtniemi toimi Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajana vuosina 2007–2009, HSL:n edeltäjän YTV:n hallituksen puheenjohtajana 2001–2007 ja Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana 1995–2000.

